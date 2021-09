« La production du vaccin anti-Covid par Saidal débutera le 29 septembre »

Les premiers lots du vaccin anti-Covid « CoronaVac » seront produits au niveau de l’unité de production du Groupe public « Saidal » à Constantine le 29 septembre en cours, a indiqué vendredi à l’APS le ministre de l’Industrie pharmaceutique, Abderrahmane Lotfi Djamel Benbahmed.« La production effective du vaccin anti-Covid devrait débutée le 29 septembre en cours », a affirmé M. Benbahmed, précisant que les prévisions tablent sur la production de 1 million de doses au mois d’octobre prochain, deux (02) millions en novembre, trois (03) millions en décembre et plus de 5,3 millions de doses à partir du mois de janvier 2022.

Le vaccin « CoronaVac » sera produit au niveau de l’unité de production du Groupe public « Saidal » à Constantine en coopération avec la société pharmaceutique chinoise « Sinovac », a rappelé le ministre, précisant que les capacités de production de cette unité sont de 320.000 doses par jour sur un shift de 8h, soit huit (08) millions de doses par mois.« Nous avons un plan de charge de production de 65 millions de doses par an, donc, nous pouvons atteindre cette production sans toutefois augmenter les capacités de production (2 shifts) ou recourir à d’autres unités de production », explique M. Benbahmed, assurant que « l’Algérie pourrait arriver à produire 200 millions de doses par an avec l’unité de Saidal à Constantine ».A cet effet, insiste t-il, « l’Algérie dispose des capacités industrielles et humaines pour pouvoir répondre, à la fois, aux besoins du pays et à ceux d’une grande partie du continent africain ».