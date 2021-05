<span style='text-decoration: underline;'>Saison estivale</span>:<br><span style='color:red;'>La Protection Civile lance une campagne de sensibilisation</span>

A l’approche de la saison estivale, la Direction Générale de la Protection Civile, s’organise et entame dès aujourd’hui une campagne nationale de prévention et de sensibilisation contre les risques liés à cette saison.

En effet, cette campagne concerne tous les risques, les dangers et les accidents liés à cette période de l’année. Ainsi les dangers de la mer, la noyade dans les plans d’eau, la prévention contre les incendies de forêts, récoltes, palmeraies, l’envenimement scorpionique, les accidents de la circulation et les intoxications alimentaires seront les thèmes abordés durant cette campagne préventive de grande envergure qui se déroulera dans le respect strict des mesures barrières pour se protéger contre la pandémie covid 19.

Durant cette campagne, les citoyens en général et les enfants en particulier bénéficieront de toutes les informations préventives nécessaires quant à la réduction des risques liés à la saison estivale étant donné qu’ils constituent l’essentiel des victimes. Compte tenu de l’importance de cette campagne, ayant pour objectif la réduction des risques liés à la saison estivale, la DGPC mettra en œuvre un programme riche et diversifié en coordination avec les différents acteurs contribuant à la gestion de la saison estivale, à savoir les directions du tourisme, les forêts, le commerce, l’agriculture, l’agence nationale des barrages, la jeunesse, la santé et les associations en particuliers les comités de villages.

La réalisation des actions et activités programmées, une large diffusion des différents conseils et messages préventifs et l’adhésion des citoyens et l’implication des parents vont permettre certainement d’instaurer une culture de prévention qui vise à éviter ou réduire la gravité de ces risques qui demeurent pour l’essentiel évitables.

Concernant la protection des palmerais, souvent très vulnérables, le DGPC a instruit les directeurs de la PC des wilayas du sud à mettre en place des campagnes de sensibilisation de proximité pour sensibiliser les exploitants des palmerais sur les risques d’incendies et les informer sur la prévention et la conduite à tenir en cas d’incendies. Pour rappel, durant l’année 2020, les unités de la PC ont procédé à l’extinction de 14 338 incendies qui ont généré des dégâts évalués à 16 570 ha de forêt, 13 880 ha de maquis, 13 467 ha de broussaille, 2 180 ha de récolte, 17 411 palmiers et 234 869 arbres fruitiers.

En ce qui concerne le dispositif de surveillance des plages, 27 481 interventions ont été effectuées au niveau des plages autorisées à la baignade qui ont permis de sauver de la noyade 19 405 personnes, 6897 personnes soignées sur place et 71 cas de décès dont 46 au niveau des plages interdite ont été enregistrés.

Pour la baignade dans les réserves d’eau, un phénomène qui ne cesse de se généraliser à travers le territoire national non sans provoquer des morts annuellement, 76 cas de décès ont été enregistrés durant l’année précédente, dont la majorité sont des enfants et ce malgré les multiples campagnes de sensibilisation initiées durant toute la saison estivale.

Afin de réussir cette opération, la DGPC compte organiser le campagne de prévention et de sensibilisation au profit du large public sur les risques liés à la saison estivale en mettant l’accent sur le milieu scolaire, université, instituts de formation professionnelle et maison de jeunes ;

organiser également des caravanes de sensibilisation locales en associant la société civile notamment les comités de villages surtout concernant les feux de forêts qui devront se poursuivre pendant toute la saison estivale au niveau des massifs forestiers.

Il est également question de mettre en place un dispositif de sensibilisation des fellahs lors du début de la campagne des récoltes en engageant les moyens des colonnes mobiles

La DGPC compte aussi animer des émissions thématiques avec les radios locales et télévisions éventuellement sur le rôle de la prévention et la sensibilisation sur les risques liés à la saison estivale chez le citoyen et également sur le secourisme de masse, considéré comme la première contribution du citoyen en matière de prise en charge des victimes en cas d’accidents et organiser des portes ouvertes dans les différentes unités de la protection civile au profit des écoliers pour montrer l’importance et le rôle de la forêt.

Noreddine Oumessaoud