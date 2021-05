<span style='text-decoration: underline;'>Campagne de sensibilisation sur la pandémie de la covid 19</span>:<br><span style='color:red;'>La protection civile s’implique !</span>

Suite à la hausse importante des cas de contamination de la Covid 19 enregistrée ces derniers jours, la protection civile va intensifier à partir d’aujourd’hui, lundi, ses actions de sensibilisation et de prévention portant sur la Covid 19 au profit des citoyens par l’application d’une série de mesures.

Afin de contribuer efficacement aux efforts consentis pour lutter contre la pandémie, les services de la Direction Générale de la protection civile vont procéder à l’application d’une série de mesures. Il s’agit entre autre du « renforcement des actions de sensibilisation de proximité au niveau des communes en particulier les zones urbaines et les surfaces commerciales », « collaborer avec les directions des affaires religieuse, faire en sorte de faire participer les imams des moquées sur les actions de sensibilisation, inclure le module de prévention contre le risque lié au Covid 19 dans le prêche du vendredi » et aussi « intensifier les actions de sensibilisation et de prévention aux profits des établissements éducatifs de différents cycle, les centres de formation professionnelle, les universités et les résidences universitaires ».

Il est également prévu, selon la DGPC, l’utilisation des réseaux sociaux comme moyen pour véhiculer le message préventif contre la pandémie et du renforcement des interventions dans les émissions radiophoniques de sensibilisation avec les différents acteurs en relation avec la gestion de la crise sanitaire, à l’effet de sensibiliser nos concitoyens sur les risques encourus liés à la contamination par la Covid 19 et la prévention par la vulgarisation des gestes barrières.

A rappeler que les services de la protection civile ont effectué depuis le début de la pandémie du coronavirus , 29 243 opérations d’information et de sensibilisation au profit des citoyens portant sur la pandémie du Covid 19, 32 029 opérations de désinfection générale sur plusieurs installations et structures publiques et privées, en particulier les établissements hospitaliers, les maisons de vieillesse, les pouponnières, bureaux de poste., afin de limiter la propagation du virus .

Au cours de cette campagne de sensibilisation, il sera mis en exergue le rôle des citoyens pour le respect et l’application rigoureuse des mesures barrières contre la pandémie notamment le port de la bavette obligatoire en particulier dans les places publiques, l’hygiène corporelle et la désinfection des lieux et la distanciation physique au moins d’un mètre. Il est aussi recommandé d’éviter les regroupements notamment devant les locaux commerciaux, les places publiques, et lors des achats de besoins quotidiens.

Noreddine Oumessaoud