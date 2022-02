<span style='text-decoration: underline;'>Double anniversaire de la création de l’UGTA et de la nationalisation des hydrocarbures</span>:<br><span style='color:red;'>La protection du pouvoir d’achat des citoyens réaffirmée par le Président Tebboune</span>

Le chef de l’Etat a souligné le fait que les efforts consentis par l’exécutif ont été couronnés par la réduction des importations des dérivés de pétrole à plus de 50% en 2021, en s’orientant vers l’exportation durant les prochaines années, rappelant qu’aucune quantité de carburant n’a été importée en 2021.

Intervenu dans un contexte particulier, le double anniversaire de la création de l’UGTA et de la nationalisation des hydrocarbures permet d’entrevoir clairement le potentiel de l’Algérie, en matière de capacité de l’Etat à faire face aux conséquences sociales de la crise économique et sanitaires mondiales, ainsi que son aptitude à véritablement amorcer le développement du pays. La conviction du président de la République est on ne peut plus claire. Il l’a d’ailleurs exprimé dans son message aux travailleurs lue en son nom par le Premier ministre, M. Aïmene Benabderrahmane lors d’une cérémonie organisée à Hassi-Messaoud à l’occasion de la célébration du 66e anniversaire de la création de l’Union générale des travailleurs Algériens (UGTA) et du 51e anniversaire de la nationalisation des hydrocarbures. Abdelmadjid Tebboune a affirmé que l’État poursuit «les efforts visant à surmonter les retombées sociales induites par la pandémie de Covid-19 et prendre en charge progressivement nos frères et sœurs qui ont été affectés, en veillant à ce que les pouvoirs publics appliquent, rigoureusement, toutes les mesures et dispositions visant à garantir la protection sociale et à protéger le pouvoir d’achat des citoyens». Rendant hommage aux sacrifices des travailleuses et des travailleurs à tous les niveaux, il s’est incliné à la mémoire des chouhada et des victimes de la pandémie, le chef de l’Etat n’a pas manqué de souligner les positions honorables de l’UGTA, «dont de nombreux cadres et dirigeants sont tombés en martyrs du devoir national à leur tête le chahid Abdelhak Benhamouda, avait des positions honorables en toutes circonstances et épreuves où il fallait défendre les intérêts du pays, resserrer les rangs et renforcer le front interne», a-t-il affirmé.

Au plan économique, le président de la République a mis en évidence, le fait que «le secteur des hydrocarbures a prouvé sa disposition à contribuer à la sécurité énergétique de nos Etats partenaires en assurant l’approvisionnement des hydrocarbures, notamment le gaz naturel». Il en a voulu pour preuve que «le développement de la production primaire a enregistré une hausse notable en 2021 s’élevant à un taux de 14% pour les hydrocarbures et 23% pour le gaz sur fond de reprise de la dynamique économique internationale», a expliqué le président de la République.

Cet effort se poursuivra puisque la valeur des investissements dans le secteur des hydrocarbures dépassera 39 milliards de dollars durant les quatre prochaines années. «L’Etat est déterminé à poursuivre ses efforts en matière d’investissement dans le secteur, la valeur des investissements devant y dépasser 39 milliards dollars durant les quatre prochaines années», a indiqué M. Tebboune, révélant qu’un taux de 70% de ce montant sera consacré à l’exploration et au développement, notamment l’amélioration des taux de récupération au niveau des champs de Hassi-Messaoud et Hassi R’mel.

Le chef de l’Etat rappellera que le gouvernement avait achevé tous les textes d’application relatifs à la loi sur les hydrocarbures et s’attelle actuellement au parachèvement de la mise en place du cadre juridique permettant de relancer l’investissement et faciliter et simplifier les procédures administratives y afférent, et ce, en adéquation avec l’environnement économique actuel et les objectifs de promotion de la destination Algérie en matière d’investissements directs étrangers (IDE), a poursuivi le Président Tebboune.

A côté des hydrocarbures, le président de la République a exprimé sa conviction sur le formidable potentiel de l’Algérie dans le domaine de l’hydrogène vert, à savoir que le pays occupe une place de choix. Cela sans omettre de rappeler que le processus de transition énergétique dans les prochaines années «repose également sur notre capacité à adhérer aux plus efficientes solutions climatiques, à savoir l’hydrogène à utilisation «zéro pollution». «Aujourd’hui nous sommes capables d’adhérer en tant qu’acteur clé dans les projets mondiaux et régionaux d’hydrogène vert», a-t-il soutenu. A cet effet, le Président Tebboune a souligné que l’Algérie «dispose des meilleures options, au niveau mondial, dans ce domaine, grâce aux nombreux atouts et potentialités dont elle recèle, notamment un potentiel considérable en énergie solaire, un large réseau électrique, sa grande superficie, des infrastructures nationales et internationales pour le transport du gaz naturel et un tissu industriel dont celui de la production de l’ammoniac et de l’hydrogène, outre un vaste réseau d’universités et de centres de recherche».

Yahia Bourit