<span style='text-decoration: underline;'>Aïn El Türck </span>:<br><span style='color:red;'>La proximité dans les plages, un facteur de risque de contamination</span>

Si depuis quelques semaines, pandémie oblige, la vie tourne au ralenti dans la commune d’Aïn El Türck, la proximité inexplicable dans les plages, constitue un facteur à haut risque de contamination au covid 19 et ses variants et dont le taux ne cesse de grimper, comme l’attestent les chiffres inquiétants et alarmants quotidiennement annoncés par la voix officielle, qu’est la haute instance sanitaire du pays.

En effet, des citoyens parmi les autochtones ou baigneurs occasionnels, inconscients de la dangerosité de l’extension du fléau pandémique, bravent le danger en fréquentant régulièrement les plages, sans prendre au préalable, les mesures préventives de distanciation vis-à-vis des autres baigneurs. Le constat le plus flagrant, est à relever chez les gérants de solariums qui installent leurs équipements, chaises, tables et parasols, dans un périmètre réduit, quasiment collés les uns aux autres, sans respect de la distanciation nécessaire d’au moins un mètre. Il faut avouer que même les baigneurs qui recourent aux services de ces solariums, peu regardants eux aussi sur les mesures préventives, n’exigent pas à ce que soit respecté l’espacement entre une table et celle du voisin. L’essentiel pour eux, c’est de profiter de l’instant et des bienfaits de la mer pour échapper quelque peu à cette température caniculaire qui justifie d’ailleurs cet afflux massif vers les plages. Contrairement à ce que prétendent certains citoyens mal informés, la baignade ne prémunit pas contre la contraction du virus et la contamination. Les spécialistes de la Santé sont formels sur le sujet, seuls les gestes barrières et bien sûr la vaccination constituent une barrière immunitaire pour la population. Certes, parmi ces baigneurs, il peut se trouver un certain nombre de vaccinés, mais cela n’exclut pas la transmission du virus d’une personne à une autre. il est peut être difficile et contraignant de priver les citoyens du seul moyen de loisirs dont ils disposent actuellement, notamment en cette période des grandes chaleurs inhabituelles, néanmoins, il serait judicieux et approprié, voire urgent, de faire respecter les gestes barrières élémentaires sur les plages afin d’atténuer les risques de contamination. Même si, il faut le reconnaître, avec les mesures prises dernièrement pour casser la chaîne de transmission, les plages se sont vidées grandement et les choses évoluent dans le bon sens.

Karim.B