<span style='text-decoration: underline;'>Nouveau stade d’Oran</span>:<br><span style='color:red;'>La réfection de la pelouse presque achevée «avec succès»</span>

Les travaux de réfection de la pelouse hybride du stade de 40.000 places d’Oran, qui a perdu sa verdure il y a quelques semaines, touchent à leur fin, «tout en donnant des résultats très satisfaisants», a indiqué, jeudi à l’APS, Farid Boussaâd, responsable de l’entreprise chargée de la pose de la pelouse.

«Désormais, la pelouse est dans un très bon état. Elle a retrouvé toute sa verdure, après avoir été sérieusement affectée par la qualité dégradée de l’eau utilisée pour son arrosage. Elle sera encore meilleure dans les jours à venir», a déclaré ce responsable.

«Je me suis engagé pour tout remettre dans l’ordre en l’espace de deux à trois semaines et Dieu merci, j’ai tenu ma promesse. Le fait d’avoir réagi rapidement en détectant l’origine du problème, nous a aidés à rétablir la situation», a-t-il souligné. Les images d’un gazon qui a jauni, et ce, quelques semaines seulement après avoir pris une belle couleur verte, ont fait le buzz sur les réseaux sociaux. Un état de fait ayant déçu le public sportif qui était séduit par la qualité de la pelouse du nouveau stade d’Oran.

Le responsable de l’entreprise chargée de la pose de cette pelouse avait imputé ce changement «aux perturbations enregistrées dans l’alimentation en eau par les services de la société de l’eau et de l’assainissement d’Oran (Seor), ce qui a conduit à exploiter au maximum l’eau conservée dans la bâche de la réserve, dont la partie basse contenait un taux de chlorure très concentré». Pour y remédier, il a été décidé de recourir à l’eau de forage dont dispose le stade, «une opération ayant donné ses fruits, comme l’atteste l’état actuel de l’herbe qui a retrouvé toute sa splendeur», s’est réjoui Boussaâd.

Néanmoins, il s’agit là, selon le même interlocuteur, «d’une solution provisoire, car les capacités de forage ne permettent pas d’assurer un arrosage continuel du gazon». «Je vais solliciter le maître d’ouvrage pour provoquer une réunion avec tous les intervenants dans les meilleurs délais, afin de trouver la meilleure solution pour assurer l’irrigation de la pelouse par une eau de qualité et éviter par là même que le même scénario d’il y a quelques semaines ne se reproduise», a-t-il encore informé. La pelouse, dont le coût est estimé à 170 millions DA (17 milliards de centimes) n’a pas encore été réceptionnée d’une manière officielle, tout comme le stade dont les travaux ont atteint un taux d’avancement estimé à 95%. Cet équipement, situé dans la commune de Bir El Djir (Est d’Oran) fait partie d’un ensemble de structures relevant d’un complexe sportif composé également d’une salle omnisports, d’un stade d’athlétisme et d’un centre nautique de trois piscines. L’ouvrage devra être achevé au cours du premier semestre de l’année 2021 en prévision de la 19e édition des Jeux méditerranéens, prévue à Oran du 25 juin au 5 juillet 2022, rappelle-t-on.