<span style='text-decoration: underline;'>TRIATHLON</span>:<br><span style='color:red;'>La relance des qualifications olympiques et paralympiques après le 15 mars prochain</span>

La reprise des qualifications des épreuves de Triathlon pour les Jeux olympiques et Paralympiques sera actée en mars 2021, a annoncé, la Fédération Internationale de Triathlon (FITri) sur son site officiel.

«Le Comité exécutif mondial de triathlon, réuni par téléconférence pour étudier les perspectives actuelles de reprise des qualifications olympiques et paralympiques, a accepté de ne pas relancer les qualifications pour les JO et JP de Tokyo-2021, avant le 15 mars de l’année prochaine, un an après leurs suspensions en 2020″, a indiqué l’instance internationale, ajoutant que cette décisions a pris en considération les principes existants et approuvés plus tôt cette année. Le Conseil exécutif a également approuvé un processus de consultations pour janvier-février 2021 avec les divers comités, confédérations continentales et CIO / IPC, avant de prendre la décision finale sur la date exacte de début et de fin des qualifications olympiques et paralympiques. Il est à rappeler que les classements de qualification olympique et paralympique ont été gelés depuis mars 2020, lorsque la pandémie a commencé à toucher le monde. Sur un autre volet, le Conseil a examiné le calendrier 2021 et a approuvé les documents de candidature pour les finales des Championnats du monde de triathlon 2023 et 2024, les Championnats du monde de triathlon sprint et relais 2023 et 2024 et les Championnats du monde multisports de triathlon 2024.