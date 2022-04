<span style='text-decoration: underline;'>Le Premier ministre reçoit une délégation patronale</span>:<br><span style='color:red;'>La relance économique au centre des préoccupations</span>

Il faut dire que les instructions du président de la République ont suscité une dynamique particulière dans les milieux d’affaires, notamment depuis la levée de blocage sur des centaines de projets d’investissement. C’est là un acte fort qui montre la voie et amène les opérateurs à reprendre confiance.

Dans le cadre d’une série de rencontres initiées par le gouvernement sur instruction du président de la République, le Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane, a reçu avant-hier une délégation de la Confédération nationale du patronat algérien (CNPA). Conduite par son président, Said Nait Abdelaziz, la délégation patronale a regroupé des représentants des filières qui composent la CNPA. L’on a enregistré la présence dans l’équipe de M.Nait Abdelaziz, les présidents de l’Union nationale des transporteurs, de l’Union nationale des investisseurs, des propriétaires et exploitants de stations-service et de carburant et des opérateurs économiques. Le communiqué des services du Premier ministre qui rapporte cette rencontre, note que le débat a concerné principalement la relance économique. En effet, les hôtes du Premier ministre ont exprimé leur vision pour la reprise économique. La discussion a tourné autour des mécanismes efficaces pour atteindre les objectifs énoncés dans le plan d’action du gouvernement.

On retiendra dans les termes du communiqué la détermination du gouvernement qui, à en croire M.Benabderrahmane, va de l’avant, en application des directives du président de la République, pour créer tous les facteurs qui conduisent à l’édification d’une économie forte et diversifiée. L’équipe gouvernemental s’attèle donc à créer les conditions de la relance, «dont l’institution est le principal moteur de la croissance dans le but de créer de la richesse et des emplois, et ses répercussions positives pour renforcer le pouvoir d’achat du citoyen».

Pour ce qui les concerne, les membres de la délégation ont affirmé la volonté des opérateurs économiques de se porter aux côtés du gouvernement dans les efforts de profonde réforme de l’économie nationale. Il faut dire que les instructions du président de la République ont suscité une dynamique particulière dans les milieux d’affaires, notamment depuis la levée de blocage sur des centaines de projets d’investissement. C’est là un acte fort qui montre la voie et amène les opérateurs à reprendre confiance. D’où toute l’utilité des rencontres qu’organise le Premier ministre avec les organisations patronales, notamment pour leur transmettre la volonté politique de l’exécutif de poursuivre dans l’élan réformateur de l’économie nationale dans le sens de sa diversification. Ces rencontres sont destinées à conforter le «travail pour assurer un climat d’investissement transparent qui accorde toutes les facilités aux opérateurs économiques, dont l’accès au foncier industriel et la réforme du système bancaire et du système fiscal», lit-on dans le communiqué Il faut savoir, selon la même source que la question du rétablissement de «la confiance entre les composantes du circuit économique» a constitué un axe essentiel des pourparlers d’avant-hier, comme d’ailleurs lors des précédentes rencontres avec le CREA et la CNPC, deux organisations déjà reçues par Aymen Benabderrahmane. On apprendra à la lecture du même communiqué que le gouvernement place parmi ses priorités et travaille à consolider cette confiance en renforçant les canaux de communication. Ceci permettra «d’éliminer la culture de la rente et redonner de la valeur au travail dans la société», conclut le communiqué.

