<span style='text-decoration: underline;'>FORMATION PROFESSIONNELLE</span>:<br><span style='color:red;'>La rentrée reportée au 13 octobre</span>

Prévue initialement pour le 5 octobre, la rentrée professionnelle a été reportée au 13 octobre prochain.

«Dans le cadre du parachèvement de l’opération de vaccination entamée par le secteur et en vue de réunir toutes les conditions d’hygiène aux personnels du secteur, il a été décidé de reporter la rentrée professionnelle à mercredi 13 octobre, au lieu du 05 octobre», a précisé le ministère de la Formation et de l’Enseignement professionnels dans une correspondance adressée aux directeurs locaux de la formation et de l’Enseignement professionnels.

Le ministère a décidé,par ailleurs, la prolongation des inscriptions jusqu’à dimanche 10 octobre 2021, tout en appelant «les directeurs locaux de la formation et de l’enseignement professionnels à prendre toutes les mesures nécessaires pour la réussite des opérations de vaccination contre la Covid-19 au niveau des établissements de formation dans l’objectif d’assurer une rentrée sécurisée ». Dans ce sens, le ministre de la Formation et de l’Enseignement professionnels, Yacine Merabi avait affirmé, qu’à l’instar des années précédentes, le secteur s’attèle à réunir toutes les conditions pédagogiques et matérielles pour la prise en charge de la demande nationale en matière de formation. Il avait indiqué que le rôle principal du secteur était de A souligner que le ministère de la Formation et de l’enseignement professionnels a lancé cette année professionnelle sous le slogan «la qualité » à travers les différentes formations disponibles ainsi que le niveau d’encadrement. Le secteur compte, pour cette rentrée, 321.727 postes de formation dont 112.102 postes de formation de type apprentissage.

Noreddine.O