<span style='text-decoration: underline;'>FORMATION ET ENSEIGNEMENT PROFESSIONNELS</span>:<br><span style='color:red;'>La rentrée reportée pour le 5 octobre</span>

FORMATION ET ENSEIGNEMENT PROFESSIONNELS

FORMATION ET ENSEIGNEMENT PROFESSIONNELS : La rentrée reportée pour le 5 octobre

En raison de la crise sanitaire qui sévit, les services de la direction du secteur de la formation et de l’enseignement professionnels de la wilaya d’Oran ont reporté la rentrée de la session de septembre au 05 octobre pour l’ensemble des stagiaires.

Cette décision a été prise dans le cadre du programme des préparatifs pour faire une bonne rentrée durant cette période difficile et critique .A cet effet ,ces services vaccinent les employés du secteur pour lutter contre la propagation de l’épidémie de la covid19.Le planning des activités concernant l’étape des inscriptions qui a débuté en juillet sera clôturé le 25 septembre puis il y aura l’étape suivante de l’orientation du 26 au 28 septembre puis la délibération finale aura lieu le 03 du mois prochain .

Ces services lancent un appel aux gens qui s’intéressent à ce secteur pour se rapprocher des lieux pour notamment connaître les offres et les nouveautés ainsi que les détails pour pouvoir s’inscrire durant la période sus citée pour bénéficier d’une formation dans la spécialité voulue pour exercer par la suite un métier et devenir indépendant financièrement.