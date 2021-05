<span style='text-decoration: underline;'>Algérie-Libye</span>:<br><span style='color:red;'>La réouverture des frontières entre les deux pays abordée</span>

La réouverture des frontières entre les deux pays abordée Le Forum Algéro-libyen a eu de bons résultats. D’ailleurs, il a été question d’examiner la réouverture des postes frontaliers et la reprise des vols Alger/Tripoli ainsi que la réouverture d’une ligne maritime pour le transport des voyageurs et des marchandises.

En effet, ce sujet a été soulevé hier entre le ministre des Transports et des travaux publics, Kamel Nasri, avec son homologue libyen, Mohamed Salem Al-Chahoubi, lors des rencontres bilatérales organisées dans le cadre du forum économique algéro-libyen.

Lors de cette rencontre, M. Nasri a mis en exergue «l’importance de promouvoir la coopération bilatérales en matière des transports au niveau escompté», tout en exprimant la disponibilité du secteur des transports et des travaux publics en Algérie à transférer son expérience aux frères Ainsi, M. Nasri a rappelé les accords signés entre les deux pays en 1970 dans le volet transport aérien, qui seront réactivés à travers l’organisation de 4 vols par semaine au minimum.

S’agissant des postes frontaliers, M. Nasri a fait savoir que l’Algérie œuvrait au développement des zones frontalières d’autant que plusieurs d’entre eux relèvent désormais des wilayas dans le cadre du nouveau découpage administratif. Le ministre a évoqué en outre, la route reliant le poste de Debdeb à Ghadamès dont la partie algérienne est en bon état en sus de celle reliant Djanet à Tin Alkoum qui fera l’objet d’accords pour la réhabilitation de la partie libyenne.

M. Nasri a souligné que son département œuvre à la réouverture d’une ligne maritime de transport de marchandises, d’autant que les infrastructures algériennes enregistrent un progrès important permettant d’assurer des services de transport maritime efficaces au service des deux pays. Il a souligné que des accords pourraient être conclus dans le cadre de ces projets bénéfiques pour les deux pays. Les deux parties ont également mis l’accent sur l’impératif de concrétiser les actions d’une stratégie commune visant à renforcer les échanges commerciaux entre les deux pays et au profit des deux peuples frères.

Quant à lui, M. Al-Chahoubi a mis l’accent sur l’importance des actions bilatérales qu’il a qualifiées de très efficaces. Le même responsable a souligné que l’Algérie a soutenu la partie libyenne lors de sa dernière crise, rappelant que nous œuvrons aujourd’hui au renforcement de la coopération au regard des potentialités des deux pays. Il a souligné également la nécessité d’unifier les positions et de fournir des services aux peuples des deux pays, notamment dans le secteur des transports qui constitue la véritable façade d’un Etat et la base du rapprochement entre les peuples.

M. Al-Chahoubi a fait part de la volonté de la Libye d’ouvrir le transport aérien entre les deux pays à travers la relance des vols Tripoli-Alger comme début. Pour le ministre libyen la réouverture de lignes aériennes et l’ouverture d’une ligne maritime et d’une ligne ferroviaire est à même de renforcer le rapprochement entre les deux pays dans les secteurs du tourisme, du commerce et de l’économie en général.

Noreddine O