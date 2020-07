<span style='text-decoration: underline;'>Kheireddine Zetchi </span>:<br><span style='color:red;'>La reprise de la Coupe d’Algérie est possible</span>

Le président de la fédération algérienne de football (FAF) Kheireddine Zetchi, a déclaré vendredi que l’épreuve de la Coupe d’Algérie 2019-2020, suspendue depuis mars dernier en raison de la pandémie de nouveau coronavirus (Covid-19), pourrait reprendre contrairement au championnat.

«La Coupe d’Algérie sera également soumise à l’approbation de l’assemblée générale, mais son organisation est possible par rapport au championnat, dont la reprise est difficile au vu de la situation sanitaire actuelle. La Dame Coupe sera jouée même en guise de préparation en vue de la saison prochaine», a-t-il indiqué sur les ondes de la radio nationale. Réunis mercredi dernier au niveau du siège de la FAF à Dely-Ibrahim (Alger), les membres du Bureau fédéral ont approuvé l’idée de convoquer une assemblée générale extraordinaire (AGEx) pour se prononcer sur l’avenir de la saison actuelle. La Coupe d’Algérie avait été suspendue depuis mars dernier, à l’instar du championnat, à l’issue des quarts de finale (aller), disputés les 10 et 11 mars. Les clubs qui restent encore en lice sont : le CABB Arreridj, l’ES Sétif, l’US Biskra, le WA Boufarik, l’USM Bel-Abbès, l’Amel Boussaâda, le Paradou AC, et l’ASM Oran.

Le président de la FAF a expliqué que «le Bureau fédéral prendra une décision, dans le cas où cette épreuve serait annulée», pour désigner notamment l’un des deux représentants algériens en Coupe de la Confédération africaine (CAF).

Selon le règlements en vigueur, le vainqueur de la Coupe d’Algérie prendra part à cette compétition, en plus du 3e au classement final du championnat.