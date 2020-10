<span style='text-decoration: underline;'>USM Bel-Abbès</span>:<br><span style='color:red;'>La reprise des entraînements reportée à lundi</span>

Le lancement de la préparation d’intersaison à l’USM Bel-Abbès, prévu initialement pour samedi, a été reporté à lundi, a-t-on appris de ce club de Ligue 1 de football.

Cette décision a été prise pour permettre aux joueurs et différentes composantes de l’équipe d’effectuer les tests d’usage liés au Covid-19 en application du protocole sanitaire élaboré par les services concernés dans le cadre de la lutte contre la pandémie, a-t-on précisé de même source. La première séance d’entraînement devrait ainsi avoir lieu lundi au stade 24-Février-1956 de Sidi Bel-Abbès sous la houlette du nouvel entraîneur Liamine Bougherara, en poste depuis un peu plus d’une semaine. Outre l’arrivée de Bougherara, qui a dirigé la saison passée la JS Saoura et l’AS Aïn M’lila, toutes les deux pensionnaires de l’élite, la formation de la «Mekerra» a connu plusieurs changements au niveau de son effectif. En effet, plusieurs départs ont été enregistrés dans la composante de l’équipe, en particulier celui de son buteur, Iheb Belhocini, qui a rejoint le club qatari d’Umm Salal. En revanche, pas moins de sept joueurs ont acté leur arrivée chez les «Vert et Rouge» au cours de la semaine précédente. Il s’agit de : Tiboutine et Kheïraoui (ex-USM Alger), Itim (ex-MC Oran), Belmokhtar (ex-US Biskra), Belgherbi (ex-JS Kabylie), Haroun (ex-NC Magra) et Smahi (ex-JS Saoura), rappelle-t-on. Cela devrait permettre à l’entraîneur Bougherara d’être fixé sur l’effectif qui défendra les couleurs de la formation de l’Ouest du pays lors de la prochaine édition du championnat, dont le coup d’envoi a été reporté au 28 novembre, souligne-t-on.