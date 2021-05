<span style='text-decoration: underline;'>Législatives du 12 juin</span>:<br><span style='color:red;'>La responsabilité du citoyen dans le choix de candidats compétents soulignée par la presse oranaise</span>

Les quotidiens paraissant à Oran ont mis en exergue, dans leurs éditions du samedi, « la responsabilité du citoyen dans le choix des candidats compétents et intègres pour amorcer le développement et le changement attendus. »

Dans son dossier consacré aux législatives du 12 juin, « El Djoumhouria » rapporte que les participants ayant animé des meetings ont insisté, au 9e jour de la campagne électorale, ont insisté sur l’importance de ce rendez-vous qui « relancera la pratique politique dans le pays avec la participation de cadres et compétences capables de traduire sur le terrain la volonté populaire. » Ce journal estime que l’élection par les citoyens de ces compétences « constitue une garantie pour la stabilité des institutions de l’Etat et une cohésion dans leurs missions, ce qui permettra de traduire la volonté populaire exprimée lors du Hirak béni. »

«El Djoumhouria» révèle, par ailleurs, que les programmes électoraux des listes en course « plaident dans leur majorité sur la mise en place d’une économie forte donnant la priorité à l’investissement productif pour sortir l’économie nationale de la dépendance vis-à-vis des hydrocarbures.» Enfin, ce quotidien a évoqué le bilan de la première semaine de la campagne établi par le président de l’ANIE, Mohamed Chorfi. Pour sa part, « Ouest Tribune », sous le titre « Ce qui a changé », s’attend à l’avènement d’ « une nouvelle génération de politiciens qui changera, d’une manière ou d’une autre, l’ancien système des précédents parlementaires qui ne se sont occupé que de leurs intérêts personnels », soulignant que « les Algériens ont été déçus par cette attitude » et « exprimé leur satisfaction après la dissolution de l’APN. » Concernant le déroulement de la campagne électorale, « Cap Ouest » estime que celle-ci « n’a pas encore atteint sa vitesse de croisière » et que les candidats en course « attendent les derniers de la campagne pour passer à l’offensive afin de mieux attirer l’attention des électeurs. » Enfin, « La Jeunesse Algérienne », l’autre titre de la presse régionale, s’est contenté de rendre compte des activités de proximité des candidats pour convaincre les électeurs à voter au profit de leurs listes. Le journal a également publié des entretiens avec certains candidats pour développer leurs programmes électoraux.