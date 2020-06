La deuxième phase du déconfinment décidée par les autorités publiques a pris effet depuis ce dimanche. L’Algérie connaît ainsi de nouveaux allégements qui ne touchent pas de la même manière toutes les wilayas du pays. Et le communiqué des services du premier ministère a été clair à ce sujet. Ainsi, il est fait état que le gouvernement a décidé la levée totale du confinement à domicile pour les dix neuf (19) wilayas et l’adaptation des horaires de confinement à domicile de 20h00 au lendemain 05h00 du matin pour vingt neuf (29) wilayas. Ce dispositif mis en place sera évalué après 15 jours du début de son application.

Ces décisions seront suivies sur le terrain par le retour des activités de plusieurs secteurs de l’économie et des services dont le transport qui seront soumis à des conditions drastiques qui doivent être respectées par les opérateurs.

Il faut dire que ces allégements devenaient pratiquement inévitables au vu des répercussions très néfastes sur l’économie nationale qui a souffert plus de trois mois d’une quasi paralysie qui a plongé des pans importants de la société dans une vraie détresse sociale. La pandémie du coronavirus a été une épreuve jamais vécue par notre pays et l’ensemble des pays du monde, mais le confinement qui a été un choix impérieux pour éviter le chaos sanitaire ne pouvait durer éternellement au risque de voir tout le pays basculer vers l’inconnu et la déroute économique totale.

Mais il faut bien retenir que cet allégement ne signifie nullement la fin de la pandémie et il reste que la menace sanitaire est toujours là, puisque le virus continue de circuler et de faire de nombreuses victimes, même s’il faut reconnaître une certaine amélioration.

Les citoyens se doivent de comprendre que cette levée des restrictions ne veut nullement dire que la vie peut reprendre comme avant. Chacun de nous est mis aujourd’hui devant ses responsabilités. La vigilance et le respect des gestes barrières entre distanciation physique et port de masques doivent être de rigueur, et peut être beaucoup plus qu’auparavant.

Toute baisse de la garde aura pour conséquence directe de nous ramener au point zéro, et peut être même à pire que ce que nous avons vécu jusque là. Une deuxième vague plus virulente est toujours de mise, et c’est aux Algériens de saisir ce danger et d’être à la hauteur de ce moment particulier de la vie de la nation. Ensemble et dans le respect total des gestes de prévention, nous arriverons à bout de ce virus. Tout autre comportement signifie que tous nos sacrifices passés n’auront servi à rien et nous ramènera à des jours encore plus éprouvant pour le pays.

Par Abdelmadjid Blidi