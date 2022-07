<span style='text-decoration: underline;'>Lutte contre l’hécatombe sur les routes</span>:<br><span style='color:red;'>La révision de la loi sur la sécurité routière s’impose</span>

Pour lutter efficacement contre l’hécatombe sur les routes et renforcer la sécurité routière, la révision en profondeur de la loi sur la sécurité routière s’impose.

Alors que l’Algérie fait face depuis plusieurs années à la multiplication des accidents de la circulation sur les routes, causant des morts et blessés, la refonte du cadre réglementaire régissant la sécurité routière doit être mise en application. Partie prenante dans la lutte contre les accidents de la route, la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) plaide pour la révision de la loi sur la sécurité routière. C’est ce qu’a fait savoir, hier, le Commissaire divisionnaire de police, sous-directeur de la sécurité routière à la DGSN, Rachid Ghezli. Lors de son passage sur les ondes de la chaîne III de la Radio nationale, il a révélé que la DGSN a formulé des propositions pour une refonte totale de la loi sur la sécurité routière. «Plusieurs recommandations ont été formulées par la DGSN et transmises à la commission technique en question, en vue de participer à la refonte totale de cette loi», a-t-il déclaré.

Le même responsable a précisé que les recommandations de la DGSN ont pris en compte plusieurs aspects ayant pour objectif de renforcer la lutte contre les accidents de la circulation. «Nous avons pris en charge l’ensemble des recommandations émises par nos services, notamment la mise en place du chronotachygraphe, le renforcement de l’arsenal répressif, la révision de la formation et plein d’autres thématiques qui peuvent résoudre le problème des accidents de la route», a détaillé M. Ghezli.

Il a souligné, dans ce cadre, que la DGSN, en vue de renforcer l’arsenal répressif, propose de mettre en place un fichier lié aux infractions visant à réguler la tarification pour les conducteurs ayant commis des infractions. «Il faudra mettre en place un fichier lié aux infractions, aux contrevenants et aux récidivistes. Ceci permettra de réguler la tarification pour les conducteurs ayant commis des infractions. La manière dont on réprime un primo infractionniste ne s’applique pas de la même manière sur un récidiviste», a expliqué M. Ghezli.

Le sous-directeur de la sécurité routière à la DGSN a évoqué également l’aspect lié à la formation des élèves dans la conduite. Il a suggéré d’améliorer la formation des élèves au niveau des auto-écoles avant qu’ils n’obtiennent des permis de conduire. «Les nouveaux titulaires du permis de conduire doivent être imprégnée dans la réalité du terrain», a-t-il plaidé, avant d’annoncer la mise en place d’un dispositif spécial contre les accidents de circulation durant la saison estivale d’autant plus que cette période connaît une densité de circulation, une présence d’un grand nombre d’automobilistes sur les routes et une affluence record.

Il a précisé que le dispositif prendra en considération le flux circulatoire important, en axant ses efforts sur la présence d’agents de régulation au niveau des principaux axes routiers, afin de sensibiliser, orienter, et informer les usagers de la route. «Les itinéraires des estivants seront accompagnés par des positions de patrouille dynamique et réactive», a-t-il souligné.

Mohand.S