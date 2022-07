La révolte des Européens oubliés

Les pays nordiques, ces petit pays d’Europe, pris en exemple pour leur tolérance et « l’excellente qualité » de leur démocratie, sont secoués depuis quelques semaines par des sautes d’humeurs de leurs sociétés. Celles-ci ne tolèrent pas la hausse vertigineuse des prix du carburant. Dans l’un de ses Etats, la police a fait usage d’armes à feu à balles réelles pour disperser une foule en colère. Les services de sécurité de ce pays n’ont même pas essayé de trouver un subterfuge. Ils ont annoncé avoir tiré des coups de sommation avec des munitions létales. Ça veut dire que l’acte policier est pleinement assumé. Cet incident qui aurait mobilisé les ONG occidentales des droits de l’homme, n’a pas eu le mérite d’être commenté et encore moins fait réagir les instances officielles de l’Union européennes, dont les Pays bas est membre de plein droit. Pour le malheur des citoyens de ce pays, pourrait-on dire. En effet, si l’incident s’était déroulé au Caire, Alger, Moscou ou Pékin, les droit-de-l’hommistes auraient crié à la dictature et au nom respect de la vie des citoyens. A croire que les Européens n’ont pas qui les défend.

L’absence de réactions de faits graves retenus contre les pays dit à démocratie développée interpelle l’opinion internationale sur les missions assignées à ces ONG qui ne branchent que pour salir les pays qui ne courbent pas l’échine devant l’UE, les Etats-Unis et l’Otan. Il y a là un usage détourné, voire vicié des droits de l’homme. Le but n’est certainement pas de défendre les droits des citoyens, dont la vie est menacée comme cela s’était produit au Pays bas, mais de vouloir «plaquer au sol» les Etats qui refusent d’abdiquer devant le suprématisme occidentale. On retiendra sur la longue liste des «yeux fermés» face aux horreurs des amis de l’occident, et de l’occident lui-même, les séries de fusillades qui emportent des milliers d’innocents, dont des enfants et le récent massacre de migrants africains aux portes sud de l’Union européenne. Ni les USA, ni la Suède et encore moins le Maroc n’ont été traités d’Etats laxistes qui laissent des innocents se faire tuer sans brancher.

La révolte des Européens oubliés des statistiques des droits de l’homme est un juste retour de choses pour rappeler aux autres peuples dont sont originaires les émeutiers, que l’Eldorado n’existe que dans les écrans de télévision. La réalité occidentale est toute autre. Ces mêmes écrans diffusent des heures de manifestations du Sri Lanka et d’ailleurs dans le tiers monde, contre quelques secondes de « révolte des banlieues ». En fait, disons que sur le terrain de la médiatisation (une invention de la civilisation occidentale), les Européens sont très forts. On n’en saura rien de la répression dans les pays de l’Occident… jusqu’à l’explosion finale.

Par Nabil.G