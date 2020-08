<span style='text-decoration: underline;'>Emigration clandestine à partir du littoral oranais</span>:<br><span style='color:red;'>La saga continue</span>

Le feuilleton de l’émigration clandestine, la «Harga» comme connue par le sobriquet qui lui est communément attribué, n’est pas prêt de s’arrêter tant que les « têtes pensantes », c’est-à-dire ces quelques petits réseaux mafieux, les vrais, les gros poissons, disséminés un peu partout dans la commune d’Aïn El Türck, organisés telle une machine bien huilée, qui se chargent de l’hébergement, fournissent la logistique, bateau, moteur, essence, boussole, décident des heures de départ, scrutent la mer, guettent les déplacements des unités des forces navales, ne sont pas anéanties.

Ces têtes pensantes, ce sont des gens familiarisés depuis leur jeune âge avec la mer, ils connaissent ses entrailles, ils sont sans foi ni loi et ne reculent devant rien pour l’argent, quitte à sacrifier des centaines de vies innocentes, sans avoir le moindre remord. Ils se cachent derrière des couvertures de gens honnêtes et sociables, mais induisent tout le monde en erreur avec leurs faux airs de débonnaires. Ce sont eux qui ont fait prospérer l’idée de la « Harga », en facilitant l’obtention des équipements nécessaires pour les traversées maritimes clandestines, alors qu’en fait, ils livraient les malheureux candidats à une mort certaine. Souvent, les embarcations et les moteurs qui les équipaient et fournis par ces réseaux, étaient de qualité douteuse ; ce qui explique les nombreuses défaillances qui survenaient en haute mer, provoquant les naufrages de centaines de jeunes âmes.

Et puis, d’où ces réseaux s’appropriaient tous ces matériels utiles à la navigation ? Qui les fournissent ? S’est-on, un jour posé la question ? Le groupe des 20 candidats à l’émigration clandestine originaires d’Oran, âgés entre 18 et 34 ans interceptés à 5 miles marins à bord d’une embarcation pneumatique non immatriculée, au nord de la plage de Cap Falcon, par les forces navales de la façade maritime-ouest, n’est qu’un épisode de toute une saga que s’active à entretenir ces réseaux mafieux.

A raison de 40 à 50 millions de centimes par tête de harraga, vous convenez que les bénéfices qu’engrangent ces organisateurs de traversées clandestines, sont colossaux. Vous convenez aussi que les « têtes pensantes » n’ont jamais eu et n’auront jamais aucune pitié pour leurs victimes.

Les 20 harragas interceptés ont eu la chance de ne pas mourir en mer, car ils ont été repérés par une patrouille des garde-côtes et ramenés sur la terre ferme même s’ils ont été remis aux services de la brigade de la Gendarmerie d’Aïn El Türck pour le complément de l’enquête. Vaut mieux ça qu’une tragédie qui aurait endeuillé à vie, leurs familles. Des investigations, apprend-on, sont diligentées pour identifier les instigateurs qui sont derrière ces tentatives d’émigration clandestine.

Une bande de passeurs composée de 4 individus qui organisaient des traversées clandestines moyennant des sommes d’argent a été démantelée, par les éléments de la brigade de la Gendarmerie d’Aïn El Kerma. Mais des questions demeurent posées. Pourquoi le gros des contingents et la majorité des opérations de traversées sont programmés à partir de la localité de Cap Falcon ? Qu’offre de sécurisant pour les « têtes pensantes » et leurs rabatteurs, cette station balnéaire, devenue internationalement connue pour être une des plaques tournantes les plus sûres de l’émigration clandestine vers l’Espagne ? La réponse ne doit pas être loin, elle doit se trouver là, dans les dédales de ce petit village côtier, dans une cabane ou dans un garage à bateau de fortune, ou encore dans l’une de ces maisons cossues où se terrent des malfrats.

Karim Bennacef