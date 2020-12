<span style='text-decoration: underline;'>USM Bel Abbés 1 – MC Oran 1</span>:<br><span style='color:red;'>La saignée continue…</span>

Cinq joutes disputées et déjà trois défaites et deux nuls concédés par le club phare de la Mekerra. Mercredi passé, les camarades du capitaine Benlebna n’ont pas fait mieux que de récolter le point du nul dans le derby de l’ouest, opposant l’USMBA au MCO. Pourtant, c’est le club d’Oran qui a montré un visage pâle devant une USMBA bis composée principalement de réservistes.

Ce qui a permis donc aux protégés du français Bernard Casoni de mettre la pression dès le coup d’envoi de l’arbitre Abid Charef.

Une pression caractérisée par deux franches occasions ratées par les Hamraouas notamment par Khettab (7’) et Ezzemani (10’).

Mais contre toute attente, c’était Litt du côté des locaux qui a profité d’une défense statique des rouges se permit le plaisir de placer une superbe demi-volée à la 29ème minute laissant le gardien Litim immobile.

Puis, mauvaise nouvelle après cette ouverture du score avec la sortie prématurée du buteur Litt blessé et remplacé par le réserviste Dahmani.

En seconde période, l’entraineur des visiteurs Casoni est expulsé par Abid Charef pour protestations.

Cela n’a pas empêché les Derardja et Mokrani de rater deux belles occasions respectivement à la 54ème et 59ème minute pour enfin réussir le but égalisateur sur une tête de Hamidi (67’) face toujours à cette faille belabbésienne dans les balles arrêtées, une équipe jouant toujours sans ses 14 nouvelles recrues. Du jamais vu dans les annales de notre foot malade.

B.Didène