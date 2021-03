<span style='text-decoration: underline;'>Céréales</span>:<br><span style='color:red;'>La saison 2020-2021 connaîtra un record de collecte</span>

L’objectif tracé par le secteur de l’Agriculture pour la saison 2020-2021 est de réaliser une collecte record des céréalières.

«Cette saison agricole augure d’une bonne récolte, toutefois, il est indispensable de réunir les conditions nécessaires pour la mener à bien et réaliser une collecte record», a déclaré le ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Abdelhamid Hemdani lors de sa visite de travail, jeudi dans la wilaya Mila, tout en soulignant que «cela n’est possible qu’à travers la mise en place d’un plan de collecte, l’octroi de facilitations aux agriculteurs et le recours au système d’irrigation complémentaire en vue d’augmenter, cette saison, le rendement et la production».

A rappeler dans ce sens que le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, avait souligné la nécessité de développer la surface agricole irriguée pour permettre l’augmentation de la production nationale de blé de 20 %, en vue de réduire considérablement l’importation de ce produit. Il avait affirmé que le pays disposait de capacités nationales en matière de moyens d’irrigation qui permettent d’augmenter de 20% la production nationale de blé, ayant atteint, selon lui, les 67 millions de quintaux par an. A ce propos, le président de la République avait insisté sur la discipline et le respect des instructions émises en matière d’irrigation d’appoint, précisant que «les quantités de blé importées par le pays ne représentent que 20 % des besoins nationaux pour une facture globale d’environ de 1,3 milliard de dollars». M. Tebboune a expliqué également que le rendement moyen national de la production de blé est estimé actuellement à 18 quintaux par hectare tandis que dans le Sud du pays, cette moyenne est de 60 quintaux par hectare. «Dans certaines régions du Nord qui ont adopté la méthode d’irrigation ponctuelle, la production a atteint les 35 voire 40 quintaux par hectare», avait souligné M. Tebboune assurant que tous les équipements d’irrigation sont fabriqués localement. Il a cité dans ce sens les sociétés nationales fabriquant des équipements de canalisations, les pompes hydrauliques, les câbles électriques et les machines agricoles.

Concernant sa visite dans la wilaya de Mila, M. Hemdani a relevé que les 7% de surfaces irriguées dans cette wilaya qui recèle d’importantes capacités dans ce domaine «sont inacceptables et insuffisantes pour les années à venir». Appelant à la nécessité d’intensifier les efforts pour doubler les surfaces irriguées à Mila, le ministre a fait savoir que celles-ci devront atteindre, cette saison, une superficie de 20.000 hectares à travers le territoire national dont d’importantes surfaces au Sud du pays». Si le rendement augmente de 10 à 20%, les quantités importées seront réduites, et c’est «l’objectif escompté», a indiqué le ministre.

Noreddine Oumessaoud