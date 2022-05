<span style='text-decoration: underline;'>Dr Yousfi Mohamed président de la Société algérienne d’infectiologie</span>:<br><span style='color:red;'>«La Santé a besoin de profondes réformes»</span>

Dr Yousfi Mohamed, président de la société algérienne d’ infectiologie a expliqué que cette spécialité demeure un véritable défi pour l’humanité.

Rencontré en marge du congrès international de cette société qui s’est tenu récemment à Oran, notre interlocuteur a expliqué que « depuis plus de 30 ans et avec les chamboulements climatiques en épidémiologiques, l’infectiologie à travers les menaces des maladies émergentes et réémergentes est un défi que va affronter l’humanité » dira-t-il.

Il a donné dans ce cadre l’historique des différentes épidémies depuis celle de choléra jusqu’à la pandémie actuelle du covid-19. «L’Organisation mondiale de la santé a tiré la sonnette d’alarme à plusieurs reprises, avertissant qu’à cause de ces chamboulements, on doit s’attendre à de nouvelles épidémies notamment virales ». A propos de la situation épidémiologique actuelle en Algérie, le spécialiste à appelé à la vigilance. «Il ne faut pas oublier que cette pandémie a mis a nu tous les dysfonctionnements du système de santé qu’on connaissait avant.

La santé va mal et il faut des réformes profondes. En terme de gestion de réhabilitation des ressources humaines et de financement, il y a un problème de gestion, c’est grâce aux professionnels de la santé qu’on a lutté contre cette pandémie, j’espère qu’on va tirer la leçon suite à cette pandémie qui n’est pas encore terminée. L’OMS n’a pas encore déclaré la fin comme elle avait déclaré le début du covid en mars 2020 » dira-t-il. Le Dr Youcefi a rappelé l’importance de mener des réformes profondes du système de santé comme instruit par le président de la République Abdelmadjid Tebboune.

