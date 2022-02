<span style='text-decoration: underline;'>Karim Hasni</span>:<br><span style='color:red;'>La sécurité hydrique dans la wilaya d’Oran est garantie</span>

Le ministre des Ressources en eau et de la Sécurité hydrique Karim Hasni a affirmé, jeudi à Oran, que La wilaya d’Oran «est sécurisée» en ce qui concerne l’alimentation en eau potable que ce soit pour les eaux de surface ou les eaux de mer dessalées.

M. Hasni, accompagné du secrétaire général du ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du Territoire, Abdallah Mendji, en visite de travail dans la wilaya, du ministre de l’Energie et des Mines, Mohamed Arkab, et de la ministre de l’Environnement, Samia Moualfi, a insisté sur la nécessaire solidarité hydrique entre les wilayas, relevant qu’Oran peut compter sur les eaux de surface des barrages du Chellif et Kerrada (Mostaganem), Gargar (Relizane), Boughrara (Tlemcen), en plus des eaux de mer dessalées des stations d’El Mactaâ et de Chatt El Hilal (Aïn Temouchent).

«Il s’agit d’un problème de distribution et de réglage dans l’approvisionnement en eau potable», a affirmé le ministre, expliquant que l’eau est disponible en quantités suffisantes. Il a également déclaré que l’usine de dessalement de l’eau de mer d’El Mactaâ, qui produit actuellement 250.000 mètres cubes par jour, devra augmenter sa production, après la fin de son opération de réhabilitation, à 350.000 voir 370.000 m3 par jour, ce qui donnera à la wilaya d’Oran une aisance dans la distribution.

«Le climat de l’Algérie, autrefois semi-aride, est devenu aujourd’hui sec, ce qui fait que la stratégie de gestion des ressources en eau repose, de plus en plus, sur le dessalement de l’eau de mer à moyen et long terme», a indiqué le ministre, avant d’ajouter que le pays entend atteindre 60% dans l’approvisionnement en eau potable avec de l’eau dessalée en 2030, et 42% en 2024, sachant que le chiffre actuel est de 17%. Pour le ministre le dessalement de l’eau de mer «est la solution idéale, les eaux de surface étant devenues rares, alors que l’Algérie dispose de toutes les capacités nécessaires en matière de dessalement de l’eau de mer avec une bande côtière qui s’étend sur 1.200 km, en plus de l’expertise et la ressource humaine nécessaires dans ce domaine».

A l’occasion de cette visite, le directeur des ressources en eau de la wilaya, Moussa Lebgaâ a fait une présentation détaillée des projets les plus importants de son secteur. Le directeur de la Société de l’eau et de l’assainissement d’Oran (SEOR) a, pour sa part, évoqué la situation actuelle de l’approvisionnement en eau potable et les mesures prises pour assurer l’approvisionnement en eau des installations sportives lors des Jeux méditerranéens qu’Oran accueillera l’été prochain. De son côté, le directeur par intérim de la société nationale en charge de l’exploitation des usines de dessalement, «Algerian Energy Company», Mohamed Taïbi, a fait une présentation sur l’usine de dessalement de l’eau de mer d’El Mactaâ.