<span style='text-decoration: underline;'>Lutte contre les traversées clandestines</span>:<br><span style='color:red;'>La sécurité renforcée sur les plages d’Aïn El Turck</span>

Dans le cadre le cadre de la lutte contre le phénomène des traversées clandestines, les différents corps de sécurité, police, gendarmerie et gardes côtes, ont resserré l’étau sur la côte d’Aïn El Turck et ce, en effectuant des patrouilles régulières de surveillance et ce, depuis ces derniers jours avec l’amélioration des conditions météorologiques , notamment l’apaisement de la mer.

Tout mouvement d’individus suspects sur les plages est pour le besoin soumis à un contrôle et les embarcations suscitant un doute font l’objet d’une saisie et une enquête est déclenchée. Notons dans ce contexte que quelques semaines avant l’entame de la dernière saison estivale auparavant, il a été procédé à la condamnation des mises à l’eau qui jalonnent ce littoral. Cette décision a été prise pour tenter d’éradiquer les départs des boat people à partir des ces mises à l’eau. Elle a également, selon nos sources, été initiée suite à la tentative de traversée clandestine, qui s’est tragiquement achevée avec un naufrage à mi-chemin de la destination d’un boat-people non loin de l’île de Paloma et au cours de laquelle huit harraga ont été portés disparus tandis que quatre autres rescapés ont pu, fort heureusement être secourus. A ce jour, les corps des huit candidats à l’émigration clandestine n’ont toujours pas été retrouvés en dépit d’une vaste opération de recherche, lancée par les différents corps de sécurité.

Notons également à ce sujet qu’après une relative accalmie, engendrée par les mauvaises conditions météorologiques, les traversées clandestines ont repris de plus belle ces derniers jours à partir des plages côtières d’Aïn El Turck. Les régulières interventions opérées depuis au large de ladite contrée par les gardes côtes de la marine nationale confirment cet état de fait. Il est utile de signaler qu’au début de l’apparition de la pandémie du coronavirus dans le pays, la traversée clandestine a brusquement cessé. Le coronavirus semble, à priori, avoir réussi dans un contexte légendaire où la lutte contre l’émigration clandestine et les campagnes de sensibilisation, ont regrettablement échoué. Des témoignages ont été formulés par certaines personnes, bien au fait des agissements frauduleux, liés à cette infraction, au palmarès lugubre, qui ne cesse de faire le buzz sur la toile pour vanter la réussite de certaines traversées clandestines. Selon nos sources, de plus en plus d’inconscients candidats à l’émigration clandestine, ont tenté la folle traversée, qui s’est estompée ces derniers jours avant de se cesser complètement avec le mauvais temps et une mer très agitée. Toujours est-il que cette exception qui confirme la règle a freiné durant quelques semaines ces traversées et par ricochet les drames de la mer, qui ont endeuillé des dizaines de familles dans cette contrée à l’instar des autres régions du pays.

Rachid Boutlélis