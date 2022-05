<span style='text-decoration: underline;'>Concours Energy Innovation Challenge</span>:<br><span style='color:red;'>La sélection régionale Ouest les 11 et 12 mai</span>

La sélection régionale Ouest du concours Energy Innovation Challenge «EIC’2022» se déroulera les 11 et 12 mai au niveau de l’Université d’Oran II Mohamed Ben Ahmed, ont annoncé dimanche les organisateurs de cette manifestation dans un communiqué.

Cet événement régional regroupera 200 inscrits, sur la plateforme dédiée à cet effet, qui présenteront leurs projets devant un jury constitué de professionnels dans le domaine des énergies et d’académiciens spécialisés dans la gestion de projets et de l’entrepreneuriat, précise la même source.

L’objectif recherché à travers l’organisation de l’EIC’2022 «est de promouvoir et encourager les jeunes promoteurs, étudiants et toute autre personne porteuse d’idées innovantes dans le domaine des énergies à en faire un projet générateur de valeur ajoutée et par la suite la création d’une startup labélisée selon les critères de la tutelle», rappellent les organisateurs. Les lauréats nationaux de EIC’2022 se verront accompagner, matériellement et financièrement, par des experts pour l’aboutissement de leurs idées, souligne la même source tout en assurant que les dates des autres sélections régionales (Centre, Est et Sud) «seront communiquées prochainement». Ce concours est parrainé par le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l’Economie de la connaissance et des Start-up, est-il noté dans le communiqué.