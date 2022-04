<span style='text-decoration: underline;'>Jeux méditerranéens 2022</span>:<br><span style='color:red;'>La sensibilisation en ligne de mire</span>

Les jeux méditerranéens à Oran approchent à grands pas, à moins de 100 jours de cet événement sportif, les responsables locaux tiennent à renforcer les actions de sensibilisation auprès de la population afin de promouvoir l’importance de cet événement.

Dans ce cadre, une grande campagne de sensibilisation a été entamé il y a quelques jours à partir du stade de Hai Fellaoucen «Ex-Barki». En présence du P/APW, le maire d’Oran, et des membres de la famille sportive à Oran à l’instar de l’entraineur Hadj Mechri Abdellah et Mourad Meziane.



Cette campagne est venue suite à une invitation de l’association Manar El Bahia. Ont pris part également à cet événement, Tchikou Bouhassoun le vice président de l’APW, et le membre de cet assemblée Daoud Sofiane ainsi que d’anciens joueurs connus sur la scène locale et nationale. cette actions sur le terrain est l’un des résultats de la dernière réunion organisée au siège de la wilaya entre la société civile et le président de l’Observatoire nationale de la société civile Abderrahmane Hamzaoui, où l’implication de la société civile dans la promotion et les préparatifs des jeux a été mise en avant pour que les associations et les bénévoles participent efficacement à la réussite de ce défi.

Il est à rappeler que les différents ministres qui se sont rendus à Oran, notamment celui de la communication M. Mohamed Bouslimani, ont insisté sur l’importance de la promotion des jeux notamment auprès de la population.

Le ministre à appelé les différents médias à entamer des campagnes de promotion des jeux et mettre en avant les infrastructures réalisées par les services concernés.

Fethi Mohamed