<span style='text-decoration: underline;'>Entreprenariat</span>:<br><span style='color:red;'>La SEOR signe un contrat de sous-traitance avec 11 micro-entreprises</span>

La Société de l’eau et d’assainissement d’Oran (SEOR) a signé mardi des contrats de sous-traitance avec 11 micro-entreprises, qui seront chargées de réaliser plusieurs missions inhérentes à l’alimentation en eau potable (AEP), dont l”installation des compteurs, les branchements au réseau d’AEP et la réparation des fuites.

La cérémonie de signature des contrats, tenue au bâtiment technologique de la SEOR en présence du directeur de wilaya des Ressources en eau et du directeur de l’Agence nationale de l’emploi, a été marquée par la remise des contrats aux jeunes gestionnaires des startups. Le directeur de la SEOR, Helaili Oussama a indiqué, lors de la cérémonie de signature, que l’initiative s’inscrit dans le cadre de la stratégie de l’Etat visant à impliquer les jeunes dans des projets de grandes entreprises nationales et à encourager l’esprit entrepreneurial. Pour sa part, le directeur des Ressources en eau par intérim, Boumediène Smaïne, a souligné que le but de l’opération est d’améliorer le service public dans le domaine de l’alimentation en eau potable d’une part et d’apporter un soutien aux jeunes entrepreneurs d’autre part.

Le responsable de l’antenne locale de l’Agence nationale de l’emploi, Smaïn Boussaïd a décalré, quant à lui, que des négociations sont en cours entre l’agence et la SEOR pour élargir ce genre d’initiatives qui va englober d’autres domaines, à l’instar de l’assainissement, la maintenance et le curage. La SEOR assurera au départ, l’encadrement et la formation de ces jeunes jusqu’à ce qu’ils acquièrent l’expérience voulue dans les trois domaines, à savoir le branchement individuel au réseau d’alimentation en eau potable, le montage et l’enlèvement des compteurs et la réparation des fuites.