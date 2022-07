<span style='text-decoration: underline;'>Abdelhakim Belabed</span>:<br><span style='color:red;'>La session de cette année était «réussie et exceptionnelle»</span>

Le ministre de l’Education nationale, Abdelhakim Belabed, a affirmé samedi à Alger, que la session de juin 2022 de l’examen du Baccalauréat était «réussie et exceptionnelle», étant donné que les cours se sont poursuivis durant les trois trimestres scolaires.

Dans une déclaration à la presse dans laquelle il a annoncé les résultats de cet examen, M. Belabed a indiqué que la session du baccalauréat de cette année qui a enregistré un taux de réussite national estimé à 58,75%, était «réussie et exceptionnelle», étant donné que les cours se sont déroulés tout au long des trois trimestres avec une séance éducative ayant duré 60 minutes et un parachèvement de tous les programmes d’enseignement».

«C’est tout le contraire des deux dernières années passées qui étaient caractérisées par la suppression de de quelques cours et un programme scindé en deux trimestres, avec des cours de 45 minutes par séance, et ce, en raison des répercussions de la propagation du Coronavirus», a-t-il ajouté. Le ministre explique cette organisation scolaire optimale par les décisions du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, du Gouvernement et des responsables chargés de cet examen national. Affirmant que l’examen s’est déroulé dans « de bonnes conditions et a été exceptionnel à tous les niveaux», le ministre a souligné que le phénomène de la triche « a reculé dans une large mesure et que les sujets des épreuves n’étaient pas en dehors des programmes dispensés». «L’Etat est fière de la réussite de l’examen du baccalauréat qui s’est déroulé dans des conditions ordinaires du fait de la conjugaison des efforts de tous les corps et services et de tous les membres de la famille éducative, à savoir les enseignants, les administrateurs, les travailleurs et les partenaires sociaux, syndicats et parents d’élèves», a ajouté M. Belabed. Le secteur et après ces résultats « distingués», se prépare pour une nouvelle entrée scolaire dans de bonnes conditions».