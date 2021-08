<span style='text-decoration: underline;'>Avec 100 à 120 cas par jour</span>:<br><span style='color:red;'>La situation épidémiologique à Oran tend vers l’amélioration</span>

Le nombre des nouveaux cas de la pandémie est en baisse à Oran. Alors que la semaine dernière, la wilaya enregistrait plus de 200 cas quotidiennement, ce chiffre varie actuellement entre 100 et 120 nouveaux cas par jour, a-t-on appris auprès de Youcef Boukhari, chef de service de prévention à la direction de la santé et de la population de la wilaya. Notre interlocuteur s’est réjoui de cette baisse.

« L’essentiel est que le nombre des cas n’augmente pas, nous commençons à avoir une stabilisation en matière d’hospitalisation » dira-t-il. Il est à rappeler que cette 3ème vague de la pandémie a entraîné un grand nombre de cas d’hospitalisation au niveau des 06 établissements hospitaliers qui accueillent les patients Covid-19 à Oran. Il s’agit du CHUO, EHU, Chteibo, El Kerma, El Mohgoun et Medjbar Tami à Ain El Turck. Cette situation a entraîné également une grande demande sur l’oxygène.

Par ailleurs et concernant la vaccination, des campagnes de sensibilisation sont en cours à Oran pour rappeler aux citoyens l’importance de la vaccination, qui reste le seul moyen pour endiguer la pandémie.

Il est à rappeler que plus de 267. 000 personnes ont reçu la première dose du vaccin à Oran depuis le début de la campagne de vaccination le 2 février dernier. Oran vise à atteindre le chiffre d’un million de personnes vaccinées dans les semaines à venir afin d’atteindre l’immunité collective soit 70% de la population.

Le wali d’Oran avait appelé récemment les citoyens à une forte implication dans la vaccination, qui reste le seul moyen pour endiguer la pandémie à Oran. « La vaccination est dans l’intérêt du citoyen et de ses proches ainsi que la société. Le vaccin est disponible, on espère une grande affluence de la part de la population » avait-il déclaré.

Fethi Mohamed