<span style='text-decoration: underline;'>Biskra</span>:<br><span style='color:red;'>La situation épidémiologique exige des mesures plus rigoureuses</span>

La situation épidémiologique du Covid-19 dans la wilaya de Biskra «exige des mesures plus rigoureuses de la part de tous» notamment après les multiples cas enregistrés au sein de certaines familles et dans plusieurs quartiers, a affirmé lundi le directeur local de la santé et de la population, Mohamed El Ayeb.

Cette situation concerne particulièrement la commune de Sidi Okba qui concentre le plus grand nombre de cas, suivi des villes de Biskra, Ouled Djellal et Doussène, a précisé dans une déclaration à l’APS, le directeur de la santé qui a fait état de nouveaux cas enregistrés dernièrement à Tolga et Zeribet El Oued. Invitant les citoyens à faire preuve d’esprit de responsabilité et à observer les mesures de prévention, M. El Ayeb a indiqué que la capacité d’accueil du service Covid-19 de l’hôpital de Zeribet el Oued a été augmentée, passant de 29 à 40 lits, et les travaux sont «en cours» pour augmenter les capacités des mêmes services dans les hôpitaux de Tolga et Ouled Djellal.

Dès l’apparition des premiers cas de coronavirus dans la wilaya, les services de santé ont mobilisé tout l’hôpital Hakim Saâdane du chef-lieu pour la prise en charge des malades atteints du Covid-19, en plus de l’ouverture d’un service Covid-19 à Tolga et à Ouled Djellal, a rappelé le directeur de wilaya de la santé. «Après que l’hôpital Hakim Saâdane ait atteint sa capacité d’accueil maximale, des services Covid-19 ont été ouverts à Zeribet El Oued et à Sidi Okba après l’apparition de nouveaux foyers dans ces villes», a souligné la même source. «Limités au début de l’épidémie, les cas de Covid-19 dans la wilaya de Biskra ont emprunté dernièrement une courbe ascendante et leur nombre a doublé vers fin mai durant la fête de l’Aïd avec l’apparition de nouveaux foyers au chef lieu et à Sidi Okba en raison de la non-observation des mesures préventives et de l’indifférence de nombre de citoyens», a-t-il relevé. Sur le plan sensibilisation, des actions ont été menées en coordination avec plus de 15 associations activant notamment dans la ville de Sidi Okba, est-il noté. Les services de prévention des structures sanitaires de proximité effectuent des actions de sensibilisation et des enquêtes épidémiologiques dès l’apparition d’un nouveau cas, a affirmé M. El Ayeb qui a noté que sur 33 communes que compte la wilaya, 13 sont affectées par cette épidémie.