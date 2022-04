<span style='text-decoration: underline;'>MC Oran</span>:<br><span style='color:red;'>La situation financière du club s’est relativement améliorée</span>

La situation financière du MC Oran «s’est relativement améliorée» ces derniers temps, ce qui s’est répercuté positivement sur les résultats de l’équipe bien parti pour éviter la relégation en ligue deux de football, a-t-on appris, mercredi, de la direction de ce club.

Outre les subventions allouées par les autorités de la wilaya et la direction de la jeunesse et des sports, les opérateurs économiques de la ville ont contribué dans le règlement des problèmes financiers du club en nous octroyant un peu plus de 50 millions de dinars, en attendant de bénéficier, en cette fin de semaine, d’un montant de 10 millions de dinars de la part d’un sponsor», a indiqué à l’APS le président du club sportif amateur (CSA) du MCO, Chamseddine Bensenouci. Le «Mouloudia», qui compte une seule relégation en deuxième palier (2008), est en train de vivre l’une des plus difficiles saisons de son histoire parmi l’élite. Cela s’est traduit par une chute libre au classement pour se retrouver, il y a quelques journées, dans la zone rouge. Mais les «Hamraoua» ont réussi dernièrement à remonter la pente et sortir la tête de l’eau. Ils restent d’ailleurs sur cinq matchs sans défaite. Leur récente victoire à domicile contre l’USM Alger (2-1) pour le compte de la 26e journée du championnat leur a permis de mieux respirer. «Désormais, les joueurs touchent régulièrement leurs salaires depuis quelque temps. Cela a permis de surmonter la phase difficile qu’on a traversée tout au long de la phase aller en particulier», s’est encore réjoui le président du CSA/MCO, qui a fait savoir, au passage, que les entraineurs des catégories jeunes «ont été, eux aussi, régularisés», après avoir boudé leurs équipes respectives pendant un bon bout de temps pour réclamer leurs salaires. Grâce à ses derniers bons résultats, la formation phare de la capitale de l’Ouest, qui s’apprête à accueillir la 19e édition des Jeux méditerranéens l’été prochain, s’est hissée à la 12e place avec 31 points et un match en moins. Elle compte six unités d’avance sur le premier potentiel relégable, l’O Médéa (15e, 25 pts). Samedi prochain, les protégés de l’entraineur Abdelkader Amrani, troisième coach à diriger les Oranais cette saison, rendront visite au HB Chelghoum Laïd, un concurrent direct dans la course au maintien.