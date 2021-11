<span style='text-decoration: underline;'>Camion heurté par un train à Oum El Bouaghi</span>:<br><span style='color:red;'>La SNTF engage des poursuites judiciaires contre le conducteur du camion</span>

La Société nationale des transports ferroviaires (SNTF) a engagé des poursuites judiciaires contre le conducteur du camion heurté dimanche, au niveau de la wilaya d’Oum El Bouaghi, par un train de marchandises assurant la liaison Constantine-Tébessa, a-t-elle indiqué lundi dans un communiqué.

«La SNTF déplore cet accident et assure que des poursuites judiciaires sont engagées par ses services à l’encontre du conducteur du camion, avec réclamation de dommages et intérêts en compensation du préjudice matériel causé et du manque à gagner suite à l’arrêt du train de marchandises», lit-on dans le communiqué. S’agissant des circonstances de l’accident, la SNTF à fait savoir que «le conducteur du camion a tenté de traverser la voie ferrée en dehors d’un passage à niveau, ce qui a immobilisé le camion avant d’être percuté», ajoutant que «trois personnes qui se trouvaient à bord du camion ont été évacués par la Protection civile, vers l’hôpital Ibn-Sina (Oum El Bouaghi).

L’accident a aussi engendré des dégâts à la locomotive et au camion», a rappelé la SNTF en réitérant aux citoyens qu’il est «strictement interdit» de traverser ou de circuler sur la voir ferrée, et qu’il est «impératif» de respecter le code de la route avant de franchir les passages à niveau gardés ou non-gardés.