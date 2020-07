<span style='text-decoration: underline;'>Nazih Berramdane depuis Oran</span>:<br><span style='color:red;'>«La société civile au cœur de la nouvelle stratégie du Président de la République»</span>

Une rencontre de consultation avec la société civile a été organisée hier au centre de conventions d’Oran Cco en présence du chargé auprès du président du mouvement associatif et de la communauté nationale établie à l’étranger, Nazih Berramdane.

Lors de son intervention, l’interlocuteur a expliqué la nouvelle approche du président de la république Abdelmadjid Tebboune qui vise à mettre en avant le rôle de la société civile. Il a rappelé les facilitations entamées par les autorités publiques pour la création des associations municipales à caractère caritatif et solidaire. “ En un mois, le ministère de l’intérieur a reçu plus de 4000 dossiers de création d’associations, 2635 dossiers ont été approuvés, 1377 sont en cours d’études, 341 dossiers rejetés dont les demandeurs ont été avisés. La durée de l’étude des dossiers a été baissée à 10 jours.

« Plusieurs procédures ont été facilitées et qui pénalisaient auparavant chaque acteur de la société civile », dira t-il. D’autres facilitations ont été également entreprises avec le ministère de la justice, dans le cadre du travail des huissiers de justice, notamment, durant les week-ends pour la création des associations. Nazih Berramdane a qualifié “d’historique” la politique de communication entamée par le président de la république, Abdelmadjid Tebboune qui organise périodiquement des rencontres avec la presse nationale, ce qui lui permet de s’exprimer face à la société civile en toute transparence dans la prise de décisions et les politiques engagées pour l’avenir du pays. La société civile a un rôle primordial, selon l’interlocuteur, notamment, dans la nouvelle approche du président qui donne plus d’importance à l’avis de la société civile et à la consultation. Il a salué dans ce cadre, le rôle de la société civile dans les efforts de lutte contre le Covid-19, notamment, grâce aux bénévoles et la distribution des dons.

«La société civile a également un rôle important dans les zones d’ombres dans le but commun avec les autorités locales pour l’amélioration du cadre de vie des citoyens», dira t-il. Cette rencontre a permis aux acteurs de la société civile à Oran de donner leurs idées et leurs propositions qui seront soumises au Président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Notons que cette rencontre est la première dans une série de rencontres qui seront organisées sur tout le territoire national. Notons aussi que le wali d’Oran, Abdelkader Djellaoui, lors de son intervention, a salué le niveau de conscience des acteurs de la société civile à Oran, “nous allons travailler selon une méthode qui permettra de poursuivre ces rencontres avec la société civile. Le nouveau projet est celui où vous êtes la base, vous connaissez les problèmes de vos quartiers et de vos cités”, dira t-il aux participants à cette rencontre.

Fethi Mohamed