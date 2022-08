<span style='text-decoration: underline;'>POUR PRÉPARER LES PROCHAINES ASSISSES NATIONALES</span>:<br><span style='color:red;'>La société civile locale en conclave</span>

L’Observatoire national de la société civile a organisé sa medi à Oran un colloque pour préparer les prochaines assisses nationales prévues en octobre prochain à Alger.

Le secrétaire général de l’Observatoire, Mohamed Sofiane Zoubir, qui a présidé la séance d’ouverture de cette rencontre, tenue dans l’enceinte de la mosquée-pôle «Abdelhamid Ben Badis» d’Oran, a souligné que ce colloque de wilaya est organisé pour permettre aux associations de la société civile de préparer les prochaines assises nationales de la société civile, prévues en octobre prochain, et leur permettre de confirmer leur rôle dans la promotion de la société civile algérienne. Le même responsable a mis l’accent sur «le rôle effectif des associations locales et nationales dans la réussite de la 19ème édition des Jeux Méditerranéens (25 juin au 6 juillet) et leur implication dans la préparation et le déroulement de l’événement, reflétant ainsi une image positive de l’Algérie sur la scène internationale». De son côté, le président de l’APW d’Oran, Mohamed Chalabi, a exprimé à cette occasion «la disposition de la population d’Oran, des représentants d’associations locales et nationales activant dans la wilaya à contribuer à tout effort visant à servir le pays, sa prospérité sur le plan local ou central». Les représentants de la société civile présents au colloque ont débattu à travers quatre ateliers un ensemble de visions et d’idées visant à améliorer les performances et le rôle de la société civile algérienne à moyen et long termes. Ces ateliers ont traité respectivement de l’amélioration de la performance de la société civile, de l’éthique de la société civile, de l’institution de la société civile ainsi que des mécanismes de consolidation de la démocratie participative dans la gouvernance locale et nationale. A l’issue des travaux, l’assistance a désigné quatre représentants dont des membres d’associations locales pour représenter la wilaya d’Oran aux prochaines assises nationales, prévues en octobre prochain à Alger.