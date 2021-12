La solidarité : une marque algérienne

La nouvelle année 2022 est porteuse d’espoir pour les Algériens. Non pas que ces derniers en attendent quelque chose de particulier, mais il est entendu que ces deux dernières années, chacune était porteuse de défis dans beaucoup de domaines. Les Algériens n’évoquent plus le mouvement populaire dans leur discussions, mais ils lui reconnaissent le mérite d’avoir changé la trajectoire de la République. 2019 était une année de combat politique et citoyen, d’euphorie, de grands symboles d’unité nationale, de souveraineté populaire, jalousement défendue par chaque citoyen. 2019 était aussi l’année de la victoire des Verts en coupe d’Afrique. Des moments magiques ont ressemblé les Algériens. L’année qui a suivi était celle de la solidarité face à la Covid-19, de l’inquiétude, des confinements et des deux vagues de la pandémie. L’Algérie a traversé 2020 avec un sens unique de l’entraide citoyenne. Des défis, il y en avait eu, avec une situation financière critique et une économie en berne à cause de la pandémie. Quant à l’année 2021 finissante le challenge était au départ éminemment politique. Le président de la République a fixé un cap et dessiné le chemin pour la refondation des institutions de la République. Mais malgré un parcours sans faute sur les points inscrits sur l’agenda présidentiel, les Algériens ont affronté la troisième vague de la Covid-19 plus dure et plus meurtrière que les deux précédentes. L’été 2021 était pourri. On ne peut pas le qualifier autrement. Il l’était d’autant plus que de grands incendies de forêts s’étaient glissés dans un tableau déjà dramatique. Face à ces nouveaux défis, la réaction des Algériens était exemplaire. Ils ont encore une fois fait montre d’une solidarité à toute épreuve. Celle-ci s’est exprimée à tous les niveaux de la société et de l’Etat.

Cette année finissante ne pouvait pas finir sur un événement malheureux. Et là aussi, les poulains de Madjid Bougherra ont créé le plus beau motif de joie, comme pour récompenser les Algériens de leur tulles, de leur souffrance. Ainsi, la coupe arabe de football, remportée par l’équipe nationale au Qatar a constitué le plus bel et le plus fort moment de cohésion nationale. Les Algériens d’Algérie et la diaspora ont fêté la consécration des guerriers du désert. Ils y ont vu la capacité de l’Algérien à se surpasser. Ces mêmes Algériens s’étaient auparavant surpassés à plusieurs occasions. La coupe arabe est un trophée de plus pour ce merveilleux peuple qui affrontera 2022 avec le même esprit de combativité, d’espoir toujours renouvelé et de solidarité à toute épreuve.

Par Nabil.G