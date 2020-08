Le souffle des explosions du port de Beyrouth a fini par emporter le gouvernement de Hassan Diab. Une démission qui n’a pas surpris beaucoup de monde, puisqu’elle était déjà dans l’air, et peut être même avant le drame de Beyrouth. Le Liban ne s’en sort plus et il coule chaque jour davantage. Pour certains analystes, on n’est pas loin du plongeon final qui risque de sérieusement ébranler les fondements même de l’Etat.

Les Libanais en rupture de rang claire et assumée avec leur classe politique, se tournent vers l’occident d’où ils pensent trouver leur salut, notamment de la part de la France dont le président Macron a fait une visite controversée au lendemain des explosions.

Ainsi les Libanais veulent se débarrasser de cette Constitution qui a réglé le pouvoir dans ce pays sur la base de critères confessionnels, qui veut que le président de la république soit chrétien maronite, le Premier ministre musulman sunnite et le président du parlement musulman chiite. Une idée de …cette même France qui a suggéré la rédaction de cette constitution en 1926, alors que le Liban était sous mandat français.

Près d’un siècle après donc, on se retourne encore une fois vers cette même France pour chercher la solution à un mode de gouvernement qui a définitivement prouvé ses limites. Une crise qui s’ajoute à la crise et qui laisse le Liban incapable de s’en sortir par ses propres moyens et surtout par la main de ses hommes et ses enfants. Les manifestations qui se suivent et le manque de sérénité actuelle n’est pas fait pour sortir de la crise de la meilleure manière qui soit.

Et même si la classe actuelle est décriée à juste titre pour ses nombreuses défaillances et une corruption généralisée, ce serait une grave erreur de remettre encore une fois le destin du pays entre les mains de forces étrangères. Les Libanais auront beaucoup à gagner s’ils se prennent eux-mêmes en charge et travaillent dans un cadre libano-libanais à même de permettre une sortie de crise avec le moins de frais possible.

Il faut rappeler que ce pays détient l’une des élites les plus performantes du monde arabe et il est largement dans ses cordes de remodeler le système de gouvernance sans avoir à se retrouver sous le tutorat d’un quelconque autre pays. La solution ne peut venir de la France, la Syrie, l’Iran ou l’Arabie Saoudite qui ont exercé pendant trop longtemps une ingérence flagrante dans les affaires intérieures du Liban, avec les tristes résultats auxquels on assiste aujourd’hui. Les divisions et les allégeances à telle ou telle capitale ont fait trop de mal au pays pour se permettre aujourd’hui, encore une fois, de les remettre sur la table et croire qu’elles peuvent être la solution.

Par Abdelmadjid Blidi