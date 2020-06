<span style='text-decoration: underline;'>GNL</span>:<br><span style='color:red;'>La Sonatrach et Total renouvellent leur accord </span>

La compagnie nationale des hydrocarbures la Sonatrach et le groupe français Total, ont conclu un accord renouvelant pour une durée de trois (03) années supplémentaires leur partenariat dans le domaine du gaz naturel liquéfié (GNL).

Cet accord permettra, indique la compagnie dans un communiqué, l’approvisionnement du marché français en GNL algérien à hauteur de deux (2) millions de tonnes/an, tout en ajoutant que les livraisons seront effectuées en priorité au terminal méthanier de Fos Cavaou. Les deux parties ont souligné l’importance de cet accord qui «s’inscrit dans la longue histoire de coopération entre la Sonatrach et Total». Commentant cet accord, M. Toufik Hakkar, PDG de la Sonatrach a indiqué que «la Sonatrach confirme son statut de partenaire fiable, respectant ses engagements contractuels et jouissant d’une crédibilité certaine sur le marché international de l’énergie». La qualité des relations entre les deux partenaires historiques a permis la conclusion de cet accord dans un contexte de marché extrêmement volatile, relève le communiqué. L’accord ouvre ainsi la voie à l’approfondissement de la relation partenariale entre la Sonatrach et Total dans divers domaines dans l’intérêt mutuel des deux parties, souligne la même source. A rappeler que l’Algérie et la Turquie avaient signé en début de cette année à Alger un accord portant renouvellement du contrat d’approvisionnement en gaz naturel liquéfié (GNL) pour les cinq (05) prochaines années. Le ministre de l’Energie, Mohamed Arkab s’est félicité de cet accord «permettant de renforcer les relations entre les deux pays dans le domaine énergétique», en rappelant que l’Algérie détenait déjà 38% du marché turc de gaz de pétrole liquéfié (GPL).

Noreddine O