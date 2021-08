La souveraineté, le bien le plus précieux des peuples

La pandémie, qui secoue le monde et hypothèque tellement de situations acquises, n’empêche pas la diplomatie algérienne à de se redéployer très sérieusement en Afrique. La récente tournée du ministre des Affaires étrangère, Ramtane Lamamra dans quelques capitales africaines témoigne de la volonté de l’Algérie de peser sérieusement sur la destinée du continent noir et de son poids dans l’actuel équilibre des forces. Le ton des dirigeants africains qui ont reçu M.Lamamra est révélateur de l’attente qu’exprime l’Afrique à l’endroit d’une Algérie forte qui met sa puissance au service de l’émancipation véritable des peuples de ce grand continent. Le soft power algérien s’exerce déjà auprès des pays limitrophes. La Tunisie, la Libye, la Mauritanie, le Niger et le Mali ont eu l’occasion de mesurer la disponibilité positive de l’Algérie pour les soutenir sans exiger aucune concession en matière de souveraineté. Bien au contraire, à travers sa diplomatie l’Algérie se bat pour que tous les pays africains puissent préserver sans exclusif l’entièreté de leurs souverainetés. Que celles-ci soient économiques, diplomatiques, politiques ou culturelles, le ministre des Affaires étrangères n’a de cesse d’en défendre le principe. Une nation, ce sont toutes ces souverainetés rassemblées. Et le continent se fortifie lorsque les nations qui le composent défendent jalousement et sans concession leurs souverainetés. Si la zone de libre échange et de commerce africaine passe pour être l’un des instruments de l’union des Etats du continent, elle peut aussi constituer l’une de ses plus grandes faiblesses, si les dirigeants africains cèdent sur la question de la souveraineté.

Le message d’Alger est donc on ne peut plus clair et son attitude vis-à-vis du développement de la situation en Tunisie, illustre si besoin, sa détermination à laisser les Tunisiens eux-mêmes trouver une solution à leurs problèmes institutionnelles. La visite du chef de la diplomatie à Tunis apporte la preuve du respect que voue l’Algérie à son voisin de l’est, comme il envoie un message clair à tous les Africains sur l’impératif de ne laisser aucune force étrangères, aussi ouvertement bienveillante soit-elle, s’ingérer dans les affaires internes des Etats. C’est aussi une leçon que devra apprendre par cœur le roi Mohamed VI qui apprendra à ses dépends qu’on ne s’ingère pas dans les affaires du voisin pour venir, ensuite, demander l’ouverture des frontières sans conditions.

Par Nabil.G