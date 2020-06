<span style='text-decoration: underline;'>Cherif El Ouazzani anime un point de presse au siège du club </span>:<br><span style='color:red;'>«La SSPA/MCO a besoin de stabilité et d’une société pour sa gestion»</span>

Eu Egard aux nombreuses rumeurs colportées ces derniers temps sur la gestion et la situation générale du club d’El Hamri, le DG Cherif El Ouazzani a animé ce lundi, un point de presse avec comme objectif, de tirer certaines choses au clair et surtout, alerter l’opinion publique sur les réelles entraves et problèmes qui minent le Mouloudia d’Oran.

En effet, devant un parterre de journalistes, le responsable Hamraoui s’est appuyé sur des écrits et sur des chiffres bien détaillés durant la période de sa gestion, allant du 1er juillet 2019 jusqu’au 19 juin 2020. Durant plus de deux heures, Chérif El-Ouazzani a étalé tous les problèmes rencontrés, notamment, le manque de moyens financiers et l’absence d’une société nationale pour la gestion des affaires du club. Le conférencier a tout d’abord donné la parole au trésorier Mohamed Hamiane pour faire lecture des documents officiels sur les entrées et sorties d’argent avec des chiffres consignés dans le bilan. Le trésorier du club a été transparent dans son intervention, garantissant que le club a bénéficié d’une rentrée de 19,7 milliards de cts et dépensé 17,6 milliards de cts dont 12 milliard uniquement pour le paiement des joueurs. Prenant la parole, Cherif El Ouazzani a entamé sa conférence par remercier les staffs technique, administratif et médical pour tous les efforts consentis, notamment les sponsors, qui ont permis à l’équipe de bien débuter sa préparation en début de saison : « On pouvait facilement se positionner parmi les trois premiers, n’était le manque de moyens et surtout les jeux de coulisses, mais toujours est-il, qu’on tient à accéder sur podium, si la saison ira à son terme» dira-t-il. Il poursuivra son intervention sur les difficultés liées au plan financier : « Nos joueurs ont été compréhensifs pour baisser leur salaires. Reste encore 6 joueurs avec lesquels, on a entamé des négociations. Sur le plan administratif, on fait tout pour réunir les documents nécessaires exigés par la FAF, pour pouvoir bénéficier d’une licence de club professionnel». A l’adresse des journalistes, le conférencier n’a pas manqué de fustiger l’ancienne administration qui n’a pas effectué de passation de consignes et appelle les actionnaires à la tenue en urgence, d’une assemblée générale pour la désignation d’un président du conseil d’administration, affirmant que pour l’heure actuelle, la SSPA/MCO n’a pas besoin d’un PCA mais d’une société étatique, pour une bonne gestion du club.

L’ancien joueur international espère bien que le wali d’Oran soit tout ouïe de ce qui se passe au sein du club phare de la ville d’Oran. S’agissant du centre de formation du club, Cherif El Ouazzani dira : «Je n’ai aucun document concernant le terrain de 3 HA accordé au club au temps de Belhadj, pour la construction d’un centre de formation. La seule alternative pour le MCO, c’est la prise en mains des affaires du club par une société nationale». Entre autres, avant de clôturer son point de presse, Cherif El Ouazzani souhaite que le club amateur soit dirigé par un ancien joueur et ne cherche que la stabilité. Pour la reprise du championnat, il estime que le Mouloudia d’Oran n’a pas les moyens pour assurer le protocole sanitaire exigé.

B.Sadek