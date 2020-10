Le président de la République a adressé une invitation officielle aux jeunes algériens établis à l’étranger à investir dans le pays. Le chef de l’Etat qui a tracé la voix de l’investissement entend à travers son propos amener les cerveaux algériens de l’étranger à concrétiser leurs idées dans le pays. Comme il est admis qu’une idée n’a pas souvent besoin d’un financement colossal, Abdelmadjid Tebboune cible une catégorie de jeunes et leur propose de réaliser leur propre success story en Algérie. On en a déjà quelques unes, à travers les diverses applications lancées ces dernières années et qui font le bonheur de leurs initiateurs. Mais force est de constater que toutes ces réussites ne sont pas assez visibles. Il en faut plus pour convaincre l’opinion nationale et surtout la jeunesse que l’Algérie est aussi une belle terre d’investissement. Ce n’est évidemment pas facile à faire, compte tenu de l’environnement administratif. Mais l’Algérie a véritablement besoin de créer ses propres pionniers dans le domaine de la Start-up. Le sens de l’appel du président de la République est donc de créer le déclic qui manque tant à l’économie algérienne. Convaincu que le salut du pays viendra de ses jeunes et des entreprises qu’ils créeront, Abdelmadjid Tebboune sait pertinemment que toute la volonté de l’Etat ne suffirait pas si les jeunes demeurent en dehors du champ économique.

Mais posons-nous la question de savoir, si vraiment les jeunes veulent ou pas investir en Algérie. La réponse a été donnée, hier, au président de la République, lors de la visite qu’il a effectuée à l’exposition regroupant une quarantaine de startups. Le chef de l’Etat a vu la créativité de la jeunesse algérienne qui continue à prouver ces potentialités notamment durant cette période de pandémie. Le président de la République n’a pas manqué de s’entretenir avec les jeunes patrons, histoire de sonder leur volonté. Les exposants lui ont présenté des aperçus sur leurs projets innovants. Il en a été impressionné. Cette attitude est celle qu’aurait eu n’importe quel citoyen face aux génies des jeunes Algériens. Seulement voilà, ces cerveaux ont des préoccupations. Pas forcément matérielles, mais souvent bureaucratiques.

Pour finir sur une note d’espoir, on retiendra un chiffre sur cette conférence nationale dédié aux Start-up. Ils sont en effet, près de 1.000 participants, entre startups, incubateurs, représentants d’institutions gouvernementales et financières, opérateurs économiques, experts, associations, universités et centres de recherches.

Par Nabil.G