<span style='text-decoration: underline;'>Rentrée sociale 2020-2021</span>:<br><span style='color:red;'>La sûreté de wilaya mobilise 4 000 policiers</span>

Plus que jamais, la police nationale est fortement mobilisée. D’autant plus que les événements se succèdent ces derniers jours.

Le retour des élèves dans les classes, la lutte contre la criminalité, et la prévention contre la propagation du Covid-19, ainsi que tant d’autres d’événements imposant la présence permanente des hommes en tenue bleue dans le cadre du renforcement du dispositif sécuritaire.

A cet effet, «4 000 policiers sont mobilisés pour assurer la sécurité aux citoyens et éviter tout débordement», relève t-on du communiqué rendu public par la cellule de communication et des relations extérieures près la sûreté de wilaya d’Oran, soulignant que «ce dispositif mis en place rentre dans le cadre du plan complémentaire visant essentiellement la mise en application des mesures liées à la prévention contre la propagation du Covid-19 ».

Des moyens importants sont mis en place pour la réussite de ce plan auquel sont associés les services de la voie publique, la police judiciaire, les policiers des sûretés urbaines et ceux des sûretés des Daïras. Ce dispositif consiste à la mise en place des compagnies pédestres au niveau des points mitoyens des établissements scolaires, celles-ci seront appuyées par des brigades motorisées.

Les policiers affectés dans ces campagnies auront pour mission principale d’intervenir dans les éventuelles situations de constitution des bouchons de circulation, en coordonnant, en vue des les orienter, leurs efforts avec le centre opérationnel surveillant les différentes artères de la ville à l’aide des caméras de télésurveillance. Aussi, ils veilleront à la mise en application des mesures contenues dans le plan de lutte contre la propagation du Covid-19, notamment en ce qui a trait au port obligatoire du masque, le respect des distances physiques. «Ces opérations seront menées conjointement avec d’autres partenaires en charge de cette question», souligne la même source.

En plus de la mobilisation, par la sûreté de wilaya, de deux véhicules destinés à la désinfection et la décontamination, la même instance l’opération intitulée «la police…vous accompagne», celle-ci repose essentiellement sur une vaste campagne de sensibilisation contre les risques du Covid-19 et les règles importantes à observer dans ce cadre.

Yacine Redjami