La Sûreté nationale diffuse une vidéo montrant les objets saisis auprès des individus arrêtés à Kherrata et Beni Ourtilane

La Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) a diffusé, mercredi, une vidéo montrant les objets saisis par ses services durant l’opération de perquisition des domiciles des mis en cause, au nombre de 27, dans l’affaire d’appartenance à l’organisation terroriste «MAK» dans les villes de Kherrata et Beni Ourtilane.

Il s’agit «d’accessoires de tenues militaires, du matériel informatique avec tous ses accessoires, un détecteur de métaux, des armes blanches, des sceaux falsifiés portant la mention +a voté+ et +a voté par procuration+, des registres administratifs, des drapeaux du +MAK+ et des téléphones portables, tous saisis durant la perquisition de trois domiciles des mis en cause dont un toujours en état de fuite».

Les services de la Sûreté nationale avaient annoncé, lundi, avoir traité une affaire liée à «l’atteinte à l’unité nationale et à l’ordre public et incitation au rassemblement», donnant lieu à l’arrestation de 27 individus appartenant à l’organisation terroriste «MAK», dans les villes de Kherrata (Bejaia) et Beni Ourtilane (Sétif) dans une tentative de «semer la Fitna et la terreur auprès des citoyens et de réactiver des cellules terroristes dormantes à l’instigation de parties établies à l’étranger».

Les membres de l’organisation criminelle «ont recouru à l’agression et au hold-up de locaux commerciaux, suite à quoi 25 individus ont été arrêtés à Kherrata et 2 autres à Beni Ourtilane». «L’intervention des forces de police pour le rétablissement de l’ordre public et la protection des citoyens et des biens a permis d’arrêter les mis en cause. Des éléments de la Sûreté nationale ont été blessés par des jets de pierre et d’objets durs et tranchants». Sur ordre du Parquet territorialement compétent, la perquisition des domiciles des mis en cause a abouti à la saisie de ces objets.