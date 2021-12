La transparence face à l’ opportunisme

Question: Pourquoi, à ce jour, aucune étude n’a encore été officiellement retenue pour aménager et valoriser tout l’espace urbain longeant la pénétrante routière vers le port d’Oran le long de la frange marine? Certes, plusieurs walis successifs ont évoqué le sujet et des commentateurs avisés ont souligné l’importance d’une future reconfiguration de tout cet espace sur le littoral urbain permettant à la ville d’Oran de ne plus «tourner le dos à la mer». Selon bon nombre d’Oranais, l’ambition collective serait de créer le long de cet axe routier longeant la frange marine des aménagements et des structures permettant la floraison d’activités humaines favorisant le tourisme, la détente et les loisirs . On sait qu’un concours d’architecture et de paysagisme a été, il y a quelque temps, lancé pour l’aménagement de cette bande côtière le long de la nouvelle pénétrante au port . Une action peu médiatisée qui aurait, semble-t-il, permis de retenir la maquette d’un maître d’œuvre à l’issue de ce concours. Un projet qui intègre l’aménagement de la fameuse plage artificielle des «Genêts », sur un vieux site de baignade sauvage et de pêche à la ligne, a été présenté en maquette par un bureau d’étude aux autorités locales, sans susciter outre-mesure un intéressement ou une curiosité particulière et encore moins un débat citoyen sur l’avenir de cette côtière à très haute valeur urbaine. Les mauvaises langues ne cessent d’ailleurs pas de pointer du doigt les convoitises que suscitent ces terrains chez les prédateurs attitrés, spécialisés dans la conquête du foncier à Oran. On se souvient que dés l’annonce d’une future démolition des immeubles du site de «Batimat Ettalien», à l’époque d’un ancien wali, les rumeurs les plus crédibles circulaient déjà annonçant l’affectation de cette assiette foncière très prisée à des opérateurs immobiliers connus, en cheville avec les barons du pouvoir de l’époque. Certes, aujourd’hui les données ont changé. Mais ce qui menace encore et toujours les belles actions d’aménagement du territoire local demeure cette fatalité des échecs et des balbutiements qui plane sur l’arène oranaise. A défaut de transparence et d’implication des véritables élites oranaises, reconnues pour leur compétences et leur intégrité, la porte reste toujours ouverte aux intrigues et aux charlatans doués d’une «force de nuisance» grâce à leur verve mensongère et à leur opportunisme indécent.

Par S.Benali