<span style='text-decoration: underline;'>1490 doses de Spoutnik V lui ont été livrées</span>:<br><span style='color:red;'>La vaccination contre la Covid-19 a débuté hier à Oran</span>

Après près d’un an de l’apparition du premier cas du Covid-19 à Oran, un nouveau pas dans la lutte contre cette pandémie a été franchi hier mardi. Il ne s’agit pas d’un traitement mais de la vaccination qui a été durant des décennies la seule arme face aux maladies infectieuses.

Le vaccin russe Spoutnik V est arrivé à Oran avant-hier soir, et le personnel médical de l’établissement hospitalier universitaire d’Oran l’Ehu a été le premier concerné par la vaccination. Hier matin, à la crèche de cet établissement hospitalier, infirmiers et médecins se sont regroupés pour marquer cette journée historique dans la lutte contre cette pandémie qui a bouleversé le monde et endeuillé aussi plusieurs familles à Oran. Même le quotidien des Oranais continue à être affecté par les répercussions économiques et sociales de cette pandémie. C’est le wali d’Oran, Messaoud Jari, qui a donné le coup d’envoi de cette opération. La première personne vaccinée fut un surveillant médical, M. Hannache Ben Oumer, âgé de 69 ans qui a été tout heureux d’être la première personne dans la 2ème ville du pays à être vaccinée au Spoutnik V. Par ailleurs, et selon le directeur de la santé et de la population, les quotas du vaccin arriveront progressivement à Oran, El Bahia a reçu un premier quota de 1490 doses. « La campagne de vaccination s’étalera durant un an », dira t’il. Un infirmier à l’Ehu a appelé ses collègues à se faire vacciner. Selon lui, il s’agit du seul moyen pour casser la chaîne de transmission. Concernant la vaccination des citoyens, l’entame est prévue aujourd’hui dans 4 polycliniques avant d’être élargie progressivement vers une cinquantaine de polycliniques et plus de 110 salles de soins ainsi que 4 équipes mobiles. Pour rappel, 4 groupes sont prioritaires à Oran comme les personnes âgées et les cadres occupant des postes stratégiques.

Mais elle sera ouverte, par la suite, à tous les citoyens. Chaque citoyen désirant se faire vacciner pourra se rapprocher des polycliniques pour prendre un rendez-vous. Notons que la vaccination se fera en deux doses durant un intervalle de 21 jours. La vaccination pourra se faire au niveau des centres sportifs et du centre de conventions en cas de forte affluence des citoyens afin d’assurer le respect du protocole sanitaire. Les polycliniques ont 3 missions, la première c’est de vacciner leur personnel médical, la 2ème les catégories prioritaires et la dernière est de vacciner tous les citoyens désirant se faire vacciner.

60% des personnes vaccinées le feront au niveau des polycliniques, pour rapprocher le lieu de vaccination du citoyen. A propos des ressources humaines, 336 agents vaccinateurs, qui ont de l’expérience dans ce domaine, seront mobilisés et seront formés en brigades, 146 médecins généralistes et 74 spécialistes seront aussi mobilisés au fur et à mesure de l’avancement de la campagne de vaccination dans la deuxième ville du pays.

Fethi Mohamed