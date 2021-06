<span style='text-decoration: underline;'>Rencontre demain au CHUO</span>:<br><span style='color:red;'>La vaccination contre le Covid-19 en débat</span>

Le service de réadaptation physique du centre hospitalo-universitaire d’Oran (CHUO) et l’Observatoire du Handicap, de la Réadaptation et de l’Ethique en Santé (OHRES) organiseront demain mercredi le 11ème séminaire sous le thème «la vaccination dans le cadre de la COVID19» à l’amphi (ccb) de ce centre hospitalier.

Cet événement vient après la suspension temporaire des rencontres de l’observatoire à cause de la pandémie. Selon le président de la commission d’organisation, le professeur Layadi Khaled, cette rencontre permettra d’aborder les nouvelles techniques appliquées dans la vaccination, et les difficultés qui peuvent pénaliser les agents vaccinateurs. Cette rencontre verra la participation de plusieurs spécialistes puisqu’il s’agit d’un sujet important dans l’éthique de santé.

Plusieurs interventions sont prévues autour du sujet de la vaccination. Parmi elles, «les différents virus et technologie vaccinale» qui sera présenté par le Dr Gasmi Nassima. Le Dr Khedir Mohamed présentera une intervention sur «les controverses éthiques» ainsi qu’une autre intervention sur le bilan préliminaire de la vaccination du personnel médical du CHUO.

Notons que plus de 30.000 personnes ont étés vaccinés à Oran depuis le début de la campagne en février dernier. Afin d’accélérer l’opération de vaccination, un grand chapiteau a été installé à la place «Tahtaha» à Medina Djedida suite à une initiative de la Direction de santé et de la population de la wilaya d’Oran où plus de 1000 citoyens ont étés vaccinés.

Fethi Mohamed