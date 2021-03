<span style='text-decoration: underline;'>130 MÉDECINS ONT DÉJÀ ÉTÉ VACCINÉS À ORAN</span>:<br><span style='color:red;'>«La vaccination des médecins libéraux se déroulent dans de bonnes conditions»</span>

L’opération de vaccination des médecins libéraux se poursuit à Oran et se déroule dans de bonnes conditions, selon le Docteur Benkadda Mohamed El Bachir président de l’ordre des médecins dans la 2eme ville du pays.

«Ça se passe bien dans la mesure de la disponibilité du vaccin. A chaque arrivage de vaccin, nous avons un quota pour les médecins libéraux qui sont inscris. La vaccination n’est pas obligatoire, le médecin peut s’inscrire à l’ordre des médecins, avec une priorité pour les plus de 60 ans et ceux qui souffrent de maladies chroniques» dira notre interlocuteur. Le nombre des médecins vaccinés à Oran a atteint 130. «Les demandes viennent au fur et à mesure. Chez certains médecins comme des citoyens il y’a une méfiance par rapport au vaccin, notamment avec la polémique sur le type de vaccin utilisé, mais il y’a de plus en plus de médecins qui adhérent au principe de la vaccination» ajoute-t-il. Notons que le nombre des médecins libéraux dépasse 2000 à El Bahia, et plus de 300 se sont inscris au registre de vaccination ouvert par l’ordre des médecins. Le Dr Benkadda a salué l’adhésion des pouvoirs publics et la direction de la santé de la wilaya d’Oran qui mettent tous les moyens nécessaires à disposition pour réussir la campagne de vaccination.

Fethi Mohamed