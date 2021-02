<span style='text-decoration: underline;'>Elles seront dorénavant 12</span>:<br><span style='color:red;'>La vaccination élargie à 6 polycliniques supplémentaires cette semaine</span>

La vaccination entamée à Oran la semaine dernière sera élargie à 6 nouvelles polycliniques à la périphérie d’Oran. En effet, selon la direction de la santé et de la population de la wilaya, le nombre des établissements de proximité où la vaccination sera effectuée sera de 12.

Par ailleurs, et concernant les établissements hospitaliers, après l’Ehu et le Chuo la semaine dernière, où a débuté la vaccination du personnel médical, cette semaine, ce sera le tour d’autres hôpitaux d’entamer l’opération comme le centre anti-cancer Emir Abdelkader.

Notons que jusqu’à jeudi, la vaccination des citoyens a été effectuée dans de bonnes conditions, et aucune personne vaccinée n’a souffert d’effets secondaires.

Pour rappel, les premiers groupes ciblés, conformément aux directives du Conseil scientifique chargé du suivi de l’évolution de l’épidémie, sont les professionnels de la santé, les personnes occupant des postes stratégiques, ainsi que les personnes âgées et celles souffrant de maladies chroniques.

Toute personne souhaitant se faire vacciner, même si elle ne figure pas parmi les groupes prioritaires, peut prendre rendez-vous dans l’une des 50 polycliniques mobilisées progressivement pour la campagne de vaccination.

Fethi Mohamed