<span style='text-decoration: underline;'>Coronavirus</span>:<br><span style='color:red;'>La vaccination lancée dans les cliniques privées à partir du 4 septembre</span>

Le ministère de la Santé a annoncé, hier, l’implication des cliniques privées, à partir de 4 septembre prochain, dans la campagne de vaccination contre le coronavirus.

Après les pharmaciens d’officine, c’est au tour des médecins privés d’apporter leur contribution dans les efforts visant à accélérer la cadence de la vaccination dont l’objectif est de procurer une immunité de groupe pour la population. L’annonce du début de la vaccination dans les cliniques privées, à partir du 4 septembre, dans le cadre d’une vaste campagne nationale, a été annoncée par le ministère de la Santé dans un communiqué rendu public hier.

Cette décision a été prise au cours de la rencontre qui a eu lieu hier entre le ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid, et certains membres du Syndicat national des médecins privés. «Le ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid, a rencontré des représentants du bureau national du Syndicat national des médecins privés dans le but de finaliser les dernières démarches administratives et logistiques liées à l’implication des cliniques privées dans la campagne de vaccination à grande échelle, prévue à partir du 4 septembre prochain», a indiqué le communiqué. La même source a précisé que le Pr Benbouzid a reçu «une délégation du Bureau national de l’Union nationale des médecins privés, représenté par le Dr. Mebarek Haikel et le Dr Belbouab Lokmane avec comme objectif de mettre en œuvre les dispositions administratives et logistiques qui concernent l’implication des cliniques privées dans la campagne de vaccination, prévue à partir du 4 septembre».

Cette rencontre a constitué, selon la même source, une occasion pour le ministre de la Santé de rendre hommage aux médecins privés pour leur mobilisation dans la lutte contre la pandémie du coronavirus dès son apparition dans le pays.

Le communiqué du département ministériel a affirmé que «le Pr Benbouzid a salué, à cette occasion, le grand rôle joué par les médecins privés pour faire face à la pandémie depuis ses débuts, en prenant en charge les patients au niveau de leurs cliniques. Le ministre a évoqué les sacrifices énormes consentis par «l’armée blanche» depuis le début de la pandémie et continue sa mobilisation jusqu’à présent». Dans le même contexte, le Pr Benbouzid a qualifié d’acquis supplémentaire pour le système de santé national la mobilisation des médecins privés dans la campagne vaccinale, «qui demeure la seule arme pour réduire le nombre de décès dus au coronavirus».

Comme ce fut le cas pour les pharmaciens d’officine, un guide pratique sera également mis en place au profit des médecins privés. «Le ministère de la Santé lancera un guide au profit des médecins privés contenant des directives administratives et techniques pour assurer le succès de la campagne nationale de vaccination», a précisé le communiqué. La même source a indiqué que le guide contient un nombre de conditions et d’éléments nécessaires au médecin libéral pour mener à bien la campagne de vaccination au niveau de sa clinique. Le document du ministère de la Santé exige aussi de «déterminer la nature des médecins autorisés à effectuer la campagne de vaccination». Les praticiens autorités à pratiquer la vaccination doivent être des médecins généralistes et des médecins spécialistes agréés, ayant reçu une formation spécialisée et qui disposent de l’assurance professionnelle, détaille le ministère.

Pour ce qui est des conditions matérielles, il est exigé de chaque médecin d’avoir un siège avec un espace dédié à la vaccination et disposer des équipements nécessaires pour mener à bien la campagne de vaccination. S’agissant des conditions techniques, chaque citoyen désirant se faire vacciner doit fixer au préalable un rendez-vous auprès d’un médecin chargé de la vaccination.

Le communiqué a indiqué que «la campagne de vaccination doit être menée par des médecins exerçant dans des cliniques sur la base d’un rendez-vous préalable à prendre par les citoyens, dont le nombre est déterminé en fonction des doses disponibles au niveau de la clinique, acheminées par divers établissements publics de santé de proximité proches de ces cliniques privées, et tous les citoyens âgés de 18 ans et plus peuvent se faire vacciner au niveau de ces cliniques».

Samir Hamiche