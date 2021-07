La vaccination massive, seul espoir de sortie de crise

Selon le wali d’Oran, Messaoud Djari, la situation épidémiologique à Oran est «préoccupante» mais ne doit pas pour autant susciter un niveau d’inquiétude alarmant. Avec un nombre important de contaminations, qui dépasse chaque jour la centaine de cas, «la pression est grande et les insuffisances existent» a avoué le premier responsable local à l’occasion du coup d’envoi d’une caravane de vaccination devant sillonner plusieurs quartiers de la ville. Evoquant les pénuries d’oxygène signalées à travers les hôpitaux et les unités de traitement du Covid19 le wali a affirmé que « l’oxygène est disponible et que sa distribution est suivie et régulée par une cellule de coordination installée auprès du premier ministère. Oran, précise-il, dispose de deux sociétés de production d’oxygène ». Le wali a enfin tenu à informer l’opinion locale de l’ouverture partielle du nouvel hôpital d’El Kerma, permettant de renforcer les capacités de prise en charge des malades atteints du Covid. Dans un premier temps 24 lits seulement seront disponibles dans cette structure additionnelle, gérée par le centre hospitalo-universitaire d’Oran (CHUO) et qui ne recevra que les malades orientés par le CHUO. Il est vrai que les pouvoirs publics à Oran se démènent comme ils peuvent pour faire face à la nouvelle flambée des cas de contamination. Et nul ne peut nier ou dénigrer les efforts et les moyens mis en œuvre pour endiguer l’épidémie. Malheureusement, les grands déficits, et les lacunes, enregistrés par Oran en matière de santé publique et de gestion des infrastructures disponibles ne peuvent aujourd’hui que pénaliser les habitants de plus en plus inquiets et alarmés par le fléau. Les discours rassurants, et les actions engagées en matière de prise en charge des malades et de vaccination ne permettent pas d’espérer un rapide retour à la normale. Entre-temps, le prix à payer en vies humaines risque d’être assez lourd. Surtout quand on observe encore parmi les citoyens les grandes réticences au strict respect des consignes de prévention, port du masque et distanciation. Quant à la vaccination massive, seul véritable espoir de sortie de crise, la wilaya d’Oran avec près de 115 000 personnes vaccinées à ce jour, est encore loin d’atteindre le seuil d’immunité collective indiqué par les spécialistes…

Par S.Benali