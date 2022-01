<span style='text-decoration: underline;'>Le ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid</span>:<br><span style='color:red;'>La vaccination seule solution pour lutter contre la covid-19</span>

Afin de faire face à l’augmentation des cas de contamination de la covid-19 et protéger les citoyens, la vaccination reste la «seule» solution.

C’est ce qu’a déclaré le ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid, tout en appelant les directeurs de la santé au niveau national à une «mobilisation générale» pour relancer la campagne de vaccination nationale en coordination avec les autorités locales. Dans ce sens, le ministère de la Santé a indiqué hier dans un communiqué que le ministre Benbouzid s’était réuni, lundi, avec les directeurs de la santé, par visioconférence, pour s’enquérir de l’évolution de la situation épidémiologique et de la mise en œuvre des instructions qui leur ont été données la semaine dernière. Ainsi, il a souligné de nouveau que la vaccination «reste la seule solution pour faire face au Covid-19», appelant à «organiser des campagnes de sensibilisation d’envergure conformément à la note n 3 du 22 janvier 2022, relative à la relance de la campagne nationale de vaccination pour une mobilisation générale».

M. Benbouzid a insisté sur l’application de cette note en coordination avec les autorités locales, notamment la protection civile et les représentants des autres secteurs, en associant les imams, tout en focalisant particulièrement sur la nécessité d’inciter toute la population à la vaccination.

Par ailleurs, le ministre a appelé à combattre les rumeurs et les fakenews relayées sur les réseaux sociaux, estimant que celles-ci visent à semer «le doute et la confusion au sein de la société».

Lors de cette rencontre qui s’inscrit dans le cadre de l’évaluation de la situation pandémique en Algérie suite à la 4e vague de covid-19, M. Benbouzid a écouté les interventions sur les derniers développements liés à cette situation au niveau local, notamment en ce qui concerne le nombre de lits en soins intensifs et les stocks d’oxygène et de médicaments, particulièrement les anticoagulants. A ce propos, les directeurs de la Santé de wilayas, ont affirmé que la situation pandémique «a connu une certaine stabilité, en sus de la disponibilité de tous les moyens matériels et humains, notamment les médicaments nécessaires».

Au terme de cette rencontre, le ministre de la Santé a mis l’accent sur l’impératif d’«éviter» certains dysfonctionnement dans la gestion, suggérant certaines solutions concernant l’absence des personnels de santé en raison de leur atteinte au covid-19.

Il a insisté, en outre, sur l’importance d’accueillir les malades et de bien les prendre en charge dans les hôpitaux où tous les moyens matériels et humains nécessaires pour lutter contre cette pandémie sont assurés.

Noreddine Oumessaoud