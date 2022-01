<span style='text-decoration: underline;'>Le ministre du commerce l’a annoncé depuis Oran</span>:<br><span style='color:red;'>«La vente de l’huile de table sera interdite aux mineurs»</span>

Le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, Kamel Rezig a annoncé hier, en marge de sa visite à Oran, que l’Algérie deviendra au courant de cette année le premier pays exportateur de la matière première de l’huile de table sur l’échelle africaine.

«On a des investissements, on a réceptionné l’usine «El Mahroussa» avec une capacité de production de 500 tonnes et l’usine de Koléa avec une capacité de 400 tonnes. On va réceptionner en août prochain l’unité de trituration des graines oléagineuses à Bejaia et Jijel. On a la capacité d’être un pays producteur et exportateur de la matière première, durant cette année qui sera une année économique et industrielle et la réception des investissements, on deviendra le premier pays exportateur de la matière première» dira-t-il. Le ministre a rassuré quant à la disponibilité de l’huile de table sur le marché, «l’Algérie a besoin de 1.600 tonnes de l’huile quotidiennement. L’usine Safia à Oran peut couvrir la moitié de cette demande» dira-t-il. Le ministre s’est rendu à deux unités de production à Hassi Ameur et Tafraoui où il s’est assuré de la disponibilité et de l’approvisionnement normal en huile de table et en matière première vers les différentes unités de production et les distributeurs. Le ministre a annoncé également qu’une décision vient d’être prise, «depuis un mois, les équipes d’inspection du commerce en coordination avec les services de sécurité contrôlent les habitudes de consommation, ce que nous avons observé est que des enfants sont utilisés par des énergumènes qui les envoient pour acheter de l’huile en restant à l’extérieur des magasins. Suite à l’utilisation des enfants dans la spéculation, nous avons décidé d’interdire la vente de ce produit aux mineurs», explique-t-il.

Par ailleurs, Rezig a présidé également la cérémonie d’ouverture du salon d’échanges commerciaux et d’investissements algéro-turc au Centre des conventions Mohamed Benahmed d’Oran avec la participation de 50 opérateurs économiques des deux pays. Intervenant à cette occasion, le ministre a souligné que l’organisation de ce Salon «s’inscrit dans le cadre des efforts communs des deux pays et de leur engagement fort pour élever les relations économiques et commerciales au plus haut niveau et construire des relations de partenariat fructueuses».

«Ce Salon constitue une opportunité d’investissement devant être saisie pour développer davantage le partenariat algéro-turc à long terme», a souligné le ministre, tout en ajoutant que «l’Algérie accorde un intérêt particulier au développement des relations économiques avec la Turquie en sus des relations historiques, civilisationnelles, culturelles et sociales qui lient les deux pays et ambitionne de mettre sur pied un partenariat mutuellement bénéfique». La Turquie est le cinquième grand partenaire commercial de l’Algérie alors que l’Algérie est le deuxième grand partenaire de la Turquie en Afrique, selon le ministre qui a rappelé que les échanges commerciaux algéro-turcs s’étaient chiffrés à 4 milliards de dollars en 2019 pour baisser à 3 milliards de dollars en 2020, en raison de la pandémie de Covid-19 alors que les efforts sont de mise pour augmenter le volume de ces échanges, a ajouté M. Rezig.

La manifestation professionnelle est initiée par l’agence événementielle «SOS Event», en collaboration avec l’Agence «ALGEX», sous le patronage du ministère du Commerce et de la Promotion des exportations. L’événement s’inscrit dans le cadre de la relance des activités économiques bilatérales et du développement des investissements et des échanges commerciaux entre l’Algérie et la Turquie.

Fethi Mohamed